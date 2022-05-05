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Де купити бензин? Мережа заправок «ОККО» змінила правила розливу палива, а влада обнадіяла свіжою заявою

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Микита Синицін Микита Синицін
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Влада обіцяє бензин, але поки що АЗС скорочують його продаж
Влада обіцяє бензин, але поки що АЗС скорочують його продаж

Поки держава обіцяє вирішення проблем з паливом на АЗС продовжують скорочувати його продаж

Ось уже тиждень у Києві триває паливна криза, спричинена бойовими діями, порушенням логістичних ланцюжків та обмеженнями з боку держави.

5 травня з’явилися одразу дві суперечливі заяви, в одній із яких йдеться про погіршення ситуації, а в іншій – про те, що до середини травня всі проблеми з паливом зникнуть.

"ОККО" — бензин є тільки для своїх

5 травня на своїй сторінці у Facebook мережа АЗС "ОККО" заявила, що заправлятимуть бензином марки PULLS 95 та PULLS Diesel не 10 літрів бензину як раніше, а 15, але тільки для власників картки Fishka. Ліміти за нею становить від 15 до 30 літрів та ознайомитися з ними можна у доповненнях.

Але водночас автовласники, які не мають карти Fishka, більше не зможуть отримати бензин на АЗС мережі. Бензином А-95 та дизелем "ОККО" по талонах заправлятимуть транспорт критичної інфраструктури та ЗСУ, на автогаз жодних обмежень немає.

Мережа АЗС "WOG" видає не більше 10 літрів на добу за наявності картки лояльності PRIDE.

В обох мережах наголосили, що подібні кроки є вимушеними та тимчасовими, до виправлення ситуації з дефіцитом. Також проблеми з іншими мережами.

Потерпіти до середини травня просить держава

У той же час на брифінгу, присвяченому проблемам з бензином, міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що Кабмін ухвалив низку рішень, які дозволяють направити на ринок 70 000 тонн бензину і близько 40 000 тонн дизеля, що має знизити поточний дефіцит. На даний момент у операторів ринку в залишках зберігається 22 500 тонн бензинів і 41 400 тонн дизеля.

При цьому вже укладено контракти на постачання палива із Європи.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус додав, що дефіцит палива викликаний ударами російських окупантів, через що було знищено або пошкоджено 15 нафтобаз.

Натомість відбулася переорієнтація ринку на постачання палива з країн Західної Європи замість постачання з Білорусі. За його словами, виникли логістичні труднощі через блокування українських морських портів та нестачу бензовозів.

"Ми очікуємо, що найближчим часом ринок переорієнтується і поставки з країн Європи будуть ритмічнішими", — зазначив Герус.

Також і Герус і Свириденко наголосили, що слід очікувати зростання цін на пальне.

Дефіцит палива, що виник у столиці з кінця квітня, спонукав киян самим шукати оригінальні рецепти як знизити черги, наприклад, відрізавши від них панікерів, які скуповують паливо "про всяк випадок".

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#Бензин #Паливо #АЗС #Дефіцит
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