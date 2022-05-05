Где брать бензин? Сеть заправок «ОККО» изменила правила розлива топлива, а власти обнадежили свежим заявлением

Пока государство обещает решение проблем с топливом на АЗС продолжают сокращать его продажу

Вот уже неделю в Киеве продолжается топливный кризис, вызванный боевыми действиями, нарушением логистических цепочек и ограничениями со стороны государства.

5 мая появились сразу два противоречивых заявления, в одном из которых говорится об ухудшении ситуации, а в другом – о том, что к середине мая все проблемы с топливом исчезнут.

"ОККО" — бензин есть только для своих

5 мая на своей странице в Facebook сеть АЗС "ОККО" заявила, что будут заправлять бензином марки PULLS 95 та PULLS Diesel не 10 литров бензина как прежде, а 15, но только для обладателей карты Fishka. Лимиты по ней составляет от 15 до 30 литров и ознакомиться с ними можно в дополнениях.

Но вместе с тем автовладельцы, которые карты Fishka не имеют, больше не смогут получить бензин на АЗС сети. Бензином А-95 и дизелем "ОККО" по талонам заправляет транспорт критической инфраструктуры и ВСУ, на автогаз никаких ограничений нет.

Сеть АЗС "WOG" выдает не более 10 литров в сутки при наличии карты лояльности PRIDE.

В обеих сетях подчеркнули, что подобные шаги являются вынужденными и временными, до исправления ситуации с дефицитом. Также проблемы и с другими сетями.

Потерпеть до середины мая просит государство

В то же время на брифинге посвященном проблемам с бензином министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабмин принял ряд решений, которые позволяют направить на рынок 70 000 тонн бензина и около 40 000 тонн дизеля, что должно снизить текущий дефицит. На данный же момент у операторов рынка в остатках хранится 22 500 тонн бензинов и 41 400 тонн дизеля.

При этом уже заключены контракты на поставку топлива из Европы.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус добавил, что дефицит топлива вызван ударами российских оккупантов, из-за чего были уничтожены или повреждены 15 нефтебаз.

Взамен произошла переориентация рынка на поставки топлива из стран Западной Европы вместо поставок из Беларуси. По его словам, возникли логистические трудности из-за блокирования украинских морских портов и нехватки бензовозов.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время рынок переориентируется и поставки из стран Европы будут ритмичнее", — отметил Герус.

Также и Герус и Свириденко подчеркнули, что следует ожидать роста цен на топливо.

Дефицит топлива возникший в столице с конца апреля побудил киевлян самим искать оригинальные рецепты как снизить очереди, например, отрезав от них паникеров, которые скупают топливо "на всякий случай".