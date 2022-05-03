Как убрать очереди с киевских заправок: в сети нашли способ

Украинцы уставшие от очередей предлагают заняться саморегулированием в условиях топливного кризиса

С 29 апреля столицу накрыл топливный кризис, когда в авто на заправках можно залить не более 10 литров бензина. При условии, что само топливо вообще есть, что бывает далеко не всегда.

Пока эксперты дают неутешительные прогнозы о продолжительности кризиса, в соцсетях решили найти собственные рецепты.

Свободные цены, 40 литров бензина в одно авто – что предлагают в соцсетях

Так, бывший президент мобильного оператора "Киевстар Украина" Петр Чернышов на своей странице в Facebook предложил свой "рецепт" решения топливного кризиса, который назвал саморегулированием.

По мнению Петра Чернышова необходимо:

ввести правило на АЗС при котором не ограничивать, как сегодня, одну заправку в 10 литров, а напротив, увеличить лимит до полного бака или скажем не менее 40 литров, если эту "квоту" владелец авто не покупает, то в бак ему заливают до полного, но платит он как за 40 литров, средства же за остальной бензин идут на нужды ВСУ. Таким образом по мнению Чернышова, удастся "отсеять паникеров", которые на самом деле только занимают места в очереди на АЗС куда стоят за 5-10 литрами бензина;

ввести свободные цены на бензин, отказавшись от их регулирования государством, но частично – оставив разные цены на топливо для военных машин, "скорых" и тому подобное, а частнику же – свободный рынок;

не запрещать на АЗС наполнять топливо в канистры, что позволит автовладельцам иметь оперативный запас, что особенно актуально для авто с небольшим объемом бензобака, в которые 40 литров условного "лимита" просто не поместятся;

ввести особые правила для мотоциклов, например, заправлять не менее 10 литров.

Впрочем, все эти меры сам Петр Чернышов считает временными – до насыщения рынка топливом после чего все правила можно отменить.

Ездить с неполным баком в условиях войны — преступление

Хотя первоначальный пост Петра Чернышова с предложением ввести лимит на покупку топлива в 40 литров и не продавать тем, кому надо меньше, вызвал большую реакцию, кроме поклонников этой идеи нашлись и противники.

Так, пользователь Юлия Долгова написала в комментариях к посту, что в условиях войны ездить на авто с пустым баком, дожидаясь, когда он освободится для лимита в 40 литров – преступление.

"Как из Николаева и Одессы, которые завтра могут стать местами откуда надо будет быстро и массово выехать, сделать это с пустыми баками? Да еще и в условиях войны?", — возмущается пользовательница.

Пользователь Антон Иткин пишет, что предложение о перечислении средств при покупке менее 40 литров в пользу ВСУ, абсолютно незаконно и АЗС будут ждать многочисленные иски от покупателей.

"Такая схема может погасить избыточный спрос, но не решить вопрос дефицита. То есть. сбалансировать спрос и предложение, но текущая ситуация — это не вопрос избыточного спроса", — пишет Алексей Вирко.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн тем временем пишет о росте мошенничеств на рынке топлива – поддельных талонов на топливо и "бодяжного" бензина, который резко упал по качеству из-за отсутствия необходимых добавок, что ведет к быстрому износу двигателя.

Тем временем розничные сети АЗС вводят ограничения и лимиты на продажу топлива, программы лояльности для постоянных клиентов и пытаются везти в страну новые партии топлива для того чтобы насытить рынок.