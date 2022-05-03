Як прибрати черги з київських заправок: у мережі знайшли спосіб

Українці втомлені від черг пропонують зайнятися саморегулюванням в умовах паливної кризи

З 29 квітня столицю накрила паливна криза, коли в авто на заправках можна залити трохи більше 10 літрів бензину. За умови, що саме паливо взагалі є, що буває далеко не завжди.

Поки експерти дають невтішні прогнози щодо тривалості кризи, у соцмережах вирішили знайти власні рецепти.

Вільні ціни, 40 літрів бензину в одне авто — що пропонують у соцмережах

Так, колишній президент мобільного оператора "Київстар Україна" Петро Чернишов на своїй сторінці у Facebook запропонував свій "рецепт" вирішення паливної кризи, яку назвав саморегулюванням.

На думку Петра Чернишова, необхідно:

ввести правило на АЗС, при якому не обмежувати, як сьогодні, одну заправку в 10 літрів, а навпаки, збільшити ліміт до повного бака або скажемо не менше 40 літрів, якщо цю "квоту" власник авто не купує, то в бак йому заливають до повного, але платить він як за 40 літрів, кошти ж за решту бензину йдуть на потреби ЗСУ. Таким чином, на думку Чернишова, вдасться "відсіяти панікерів", які насправді лише займають місця у черзі на АЗС куди стоять за 5-10 літрами бензину;

запровадити вільні ціни на бензин, відмовившись від їх регулювання державою, але частково – залишивши різні ціни на паливо для військових машин, "швидких" тощо, а приватнику ж – вільний ринок;

не забороняти на АЗС наповнювати паливо в каністри, що дозволить автовласникам мати оперативний запас, що особливо актуально для авто з невеликим об’ємом бензобаку, до яких 40 літрів умовного "ліміту" просто не помістяться;

ввести спеціальні правила для мотоциклів, наприклад, заправляти не менше 10 літрів.

Втім, усі ці заходи сам Петро Чернишов вважає тимчасовими – до насичення ринку паливом, після чого всі правила можна скасувати.

Їздити з неповним баком в умовах війни – злочин

Хоча перший пост Петра Чернишова з пропозицією запровадити ліміт на покупку палива в 40 літрів і не продавати тим, кому треба менше, викликав велику реакцію, окрім шанувальників цієї ідеї знайшлися й супротивники.

Так, користувач Юлія Долгова написала у коментарях до поста, що в умовах війни їздити на авто з порожнім баком, чекаючи, коли він звільниться для ліміту 40 літрів – злочин.

"Як з Миколаєва та Одеси, які завтра можуть стати місцями, звідки треба буде швидко і масово виїхати, зробити це з порожніми баками? Та ще й в умовах війни?", — обурюється користувач.

Користувач Антон Іткін пише, що пропозиція про перерахування коштів при купівлі менше 40 літрів на користь ЗСУ абсолютно незаконна і АЗС чекатимуть численні позови від покупців.

"Така схема може погасити надмірний попит, але не вирішити питання дефіциту. Тобто. збалансувати попит та пропозицію, але поточна ситуація — це не питання надлишкового попиту", — пише Олексій Вірко.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн тим часом пише про зростання шахрайств на ринку палива — підроблених талонів на паливо та "бодяжного" бензину, який різко впав за якістю через відсутність необхідних добавок, що веде до швидкого зношування двигуна.

Тим часом роздрібні мережі АЗС вводять обмеження та ліміти на продаж палива, програми лояльності для постійних клієнтів та намагаються ввезти в країну нові партії палива для того, щоб наситити ринок.