Черги на АЗС Києва розтягнулися на кілометри: коли зникне дефіцит і чи чекатиме нас бензин по 100 гривень

Нестача палива має мінімум 3 причини, а чекати його повернення доведеться мінімум тиждень

У п’ятницю, 29 квітня, мешканці Києва стали масово скаржитися на дефіцит бензину на столичних АЗС – якщо раніше його можна було купити не більше 20 літрів, то з 25 квітня багато заправок обмежили видачу палива 10 літрами в одне авто.

У результаті Телеграм-канал КМДА розмістив звернення до жителів столиці, в якому попросили поставити свій автотранспорт "на прикол", щоб бензином були забезпечені військові та органи муніципальної влади.

"Телеграф" розбирався в чому причини кризи і коли можна очікувати її вирішення.

Військовий фактор

Основною причиною кризи, зрозуміло, слід вважати бойові дії, внаслідок яких:

зросло споживання палива ЗСУ та різними силовими органами;

внаслідок ракетних ударів агресора по НПЗ та нафтобазам знизилося виробництво та наявність палива.

Імпорт поки що не перекриває потреб

Проблема з фізичною відсутністю палива могла б бути вирішена за рахунок імпорту, але необхідних Україні обсягів палива просто немає у вільному продажу.

Після того як з початком російської агресії проти України припинився імпорт нафтопродуктів з Росії та Білорусі, наша країна втратила майже 2/3 закордонних поставок палива і замістити їх поки що немає чим.

Політика держави – вирішенню проблеми не допомагає

Ціни на паливному ринку України давно регулювались державою і в березні це навіть дало позитивний ефект у сенсі зниження цін, коли разом зі скасуванням акцизу дизпаливо подешевшало на 5, а бензин – на 7 гривень.

Станом на 22 квітня Міністерство економіки встановило граничну ціну на дизпаливо 40,66 гривень та 34,55 гривень на бензин.

І зовсім неприємним сюрпризом від держави стала реєстрація законопроекту про повернення скасованого в березні акцизу на паливо, що мало призвести до зростання цін на паливо на 10-11 гривень, до 45 гривень за 1 літр бензину та 48 гривень за літр дизпалива.

У результаті ще 27 квітня АЗС мережі групи "Приват" почали продавати паливо дорожче за граничні ціни, встановлені урядом.

Палива не буде мінімум тиждень, а ціна зросте – прогноз невтішний

Як пише на своїй сторінці директор консалтингової фірми "група А-95" Сергій Куюн, в Україні фізично не вистачає палива через зупинку Кременчуцького НПЗ через ракетні удари, держрегулювання та складнощі з імпортом з Європи.

Все це призвело до дефіциту палива в регіонах ще в середині квітня і лише у кінці місяця брак палива став помітним у столиці, яку досі намагалися постачати насамперед.

Як зізнається експерт, спрогнозувати, коли саме з’явиться паливо, зараз дуже складно, навіть якщо держрегулювання буде скасовано, і ціна на бензин зросте до 100 гривень.

Як підкреслив у своєму зверненні в соцмережах народний депутат України від "Слуги народу" Роман Грищук, проблеми з паливом у столиці триватимуть щонайменше тиждень, а конкретний термін залежатиме від того, як швидко Кабмін відмовиться від регулювання граничних цін на бензин та дизпаливо.

Водночас, як повідомляють джерела "Телеграфа" на паливному ринку, ажіотаж із чергами за бензином може мати штучний характер і бути пов’язаним із ракетним ударом по Києву, завданим 28 квітня.

"Не виключено, що кияни, що повірили в безпеку, після вчорашнього повернення до столиці вирішили знову виїхати або просто запастися бензином, а тому на ринку стався різкий стрибок, до якого ніхто виявився не готовий", — повідомили співрозмовники "Телеграфа".

Поряд із проблемами з паливом у бензині, нестачу дизельного палива напередодні посівної та проблеми з податковою мають і українські аграрії.