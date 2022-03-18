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В Україні знизились ціни на бензин та дизпаливо: що відомо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Пальне в Україні подешевшає Новина оновлена 18 березня 2022, 02:29
Пальне в Україні подешевшає

Вартість пального змінилася через скасування акцизу.

В Україні починаючи з п'ятниці, 18 березня, суттєво знизяться ціни на пальне. Дизпаливо стане дешевшим на 5 гривень, а бензин — на 7 гривень.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

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Так, ціна на дизпаливо знизиться з 44,90 до 39,96 за літр — тобто цей вид пального подешевшає на 5 гривень. А бензин замість 43,52 грн коштуватиме 35,76 грн (-7 гривень у вартості).

Це пов'язано з тим, що Уряд та парламент вчасно ухвалили рішення про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

"Таким чином, ми досягаємо балансу, коли коштом радикального зниження податків ціна знижується. Завдяки цьому зможемо акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі харчових продуктів", — додали у Мінекономіки.

Також зазначається, що доступні ціни на пальне дозволять активувати низку економічних процесів, які наблизять Україну до перемоги у розв'язаній Росією війні.

Раніше "Телеграф" разом з профільними експертами розбирався, що не так з планами влади щодо зниження податків на час воєнного стану та скасуванням акцизу на пальне.

Теги:
#Україна #Бензин #Ціна #Пальне #Дизель
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