В Украине снизились цены на бензин и дизтопливо: что известно

Стоимость горючего изменилась из-за отмены акциза.

В Украине, начиная с пятницы, 18 марта, существенно снизятся цены на горючее. Дизтопливо станет дешевле на 5 гривен, а бензин – на 7 гривен.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

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Так, цена на дизтопливо снизится с 44,90 до 39,96 за литр, то есть этот вид топлива подешевеет на 5 гривен. А бензин вместо 43,52 грн обойдется в 35,76 грн (-7 гривен в стоимости).

Это связано с тем, что правительство и парламент вовремя приняли решение об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%.

"Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается. Благодаря этому сможем аккумулировать достаточно ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе пищевых продуктов", — добавили в Минэкономики.

Также отмечается, что доступные цены на горючее позволят активировать ряд экономических процессов, которые приблизят Украину к победе в войне, развязанной Россией.

Ранее "Телеграф" вместе с профильными экспертами разбирался, что не так с планами властей по снижению налогов на время военного положения и отменой акциза на горючее.