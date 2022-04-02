Вибухи у Білгороді: окупанти під Харковом можуть отримати проблеми з паливом та снарядами

У Британії оцінили наслідки вибухів у Білгороді для армії окупантів

Після вибухів на складах боєприпасів та пожежі на нафтобазі в російському Білгороді угруповання окупантів на Харківському напрямку може почати випробовувати проблеми з паливом та снарядами.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у своєму Твіттері.

У повідомленні зазначено, що втрата палива та боєприпасів на цих складах надасть додаткове навантаження на і без цього розтягнуті логістичні ланцюжки російських військ.

"Особливо може постраждати забеспечення російських військ, що оточують Харків (60 км від Білгорода)", — сказано у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вибухи на складах боєприпасів у Білгороді сталися 30 березня, після чого місцева влада заявила, що причиною цього є людський фактор.

1 квітня у місті сталася сильна пожежа на нафтобазі. За даними очевидців, об’єкт зазнав ракетних ударів із двох вертольотів. Крім того, городяни стверджували, що наліт здійснила нібито українська авіація.

У Міноборони України інформацію про це не підтвердили, але й спростовувати також не стали.

Водночас за місцевими групами в соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в місті діють українські ДРГ, які малюють мітки на дахах будівель та розвішують усюди маячки, що позначають цілі для подальших авіаударів.