Рус

Вибухи у Білгороді: окупанти під Харковом можуть отримати проблеми з паливом та снарядами

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
9
Пожежа у Білгороді Новина оновлена 02 квітня 2022, 04:27
Пожежа у Білгороді

У Британії оцінили наслідки вибухів у Білгороді для армії окупантів

Після вибухів на складах боєприпасів та пожежі на нафтобазі в російському Білгороді угруповання окупантів на Харківському напрямку може почати випробовувати проблеми з паливом та снарядами.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у своєму Твіттері.

У повідомленні зазначено, що втрата палива та боєприпасів на цих складах надасть додаткове навантаження на і без цього розтягнуті логістичні ланцюжки російських військ.

"Особливо може постраждати забеспечення російських військ, що оточують Харків (60 км від Білгорода)", — сказано у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вибухи на складах боєприпасів у Білгороді сталися 30 березня, після чого місцева влада заявила, що причиною цього є людський фактор.

1 квітня у місті сталася сильна пожежа на нафтобазі. За даними очевидців, об’єкт зазнав ракетних ударів із двох вертольотів. Крім того, городяни стверджували, що наліт здійснила нібито українська авіація.

У Міноборони України інформацію про це не підтвердили, але й спростовувати також не стали.

Водночас за місцевими групами в соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в місті діють українські ДРГ, які малюють мітки на дахах будівель та розвішують усюди маячки, що позначають цілі для подальших авіаударів.

Теги:
#Україна #Росія #Білгород
Маріуполь
Україна
"Я сказала братові, що мама спить, але він усе зрозумів": важка розповідь юної біженки з Маріуполя наробила шуму в мережі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
"Я сказала братові, що мама спить, але він усе зрозумів": важка розповідь юної біженки з Маріуполя наробила шуму в мережі
Дата публікації
Категорія
Росіяни отримали серйозну дозу опромінення на ЧАЕС
В Білорусі знайшли заражених радіацією російських військових, - Генштаб ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Російські гелікоптери
Хороше добриво за свої гроші: знайшлося відео масованої висадки десанту у Гостомелі у перший день війни
Дата публікації
Категорія
В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці
В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 1 квітня
Війна - день 37: санкційна петля затягується, але росія не полишає планів взяти Київ