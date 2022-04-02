Укр

Взрывы в Белгороде: оккупанты под Харьковом могут получить проблемы с топливом и снарядами

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Пожар в Белгороде Новость обновлена 02 апреля 2022, 04:27
Пожар в Белгороде

В Британии оценили последствия взрывов в Белгороде для армии оккупантов

После взрывов на складах боеприпасов и пожара на нефтебазе в российском Белгороде группировка оккупантов на Харьковском направлении может начать испытывать проблемы с топливом и снарядами.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в своем Твиттере.

В сообщении указано, что потеря топлива и боеприпасов на этих складах окажет дополнительную нагрузку на и без этого растянутые логистические цепочки российских войск.

"Особенно может пострадать снабжение российских войск, окружающих Харьков (60 км от Белгорода)", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, взрывы на складах боеприпасов в Белгороде произошли 30 марта, после чего местные власти заявили, что причиной тому является человеческий фактор.

1 апреля в городе произошел сильный пожар на нефтебазе. По сведениям очевидцев, объект подвергся ракетным ударам из двух вертолетов. Кроме того, горожане утверждали, что налет совершила якобы украинская авиация.

В Минобороны Украины информацию об этом не подтвердили, но и опровергать тоже не стали.

Вместе с тем по местным группам в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в городе действуют украинские ДРГ, которые рисуют метки на крышах зданий и развешивают повсюду маячки, обозначающие цели для последующих авиаударов.

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#Украина #Россия #Белгород
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