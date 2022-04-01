Удар по Белгороду выгоден путину сразу по двум причинам: названы обе

Заявление о причастности Украины к обстрелу военный эксперт считает абсурдным.

Уничтожение нефтебазы в российском Белгороде, которое произошло 1 апреля в результате ракетного удара, вполне может быть самообстрелом, который очень выгоден кровавому диктатору владимиру путину.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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Почему россии не выиграть войну против Украины?

Военный эксперт раскритиковал версию россиян о том, что якобы 2-3 украинских вертолета долетели до Белгорода и отработали по нефтебазе. Более того, Жданов считает это заявление абсурдным.

"Белгород находится менее чем в 40 км от украинской границы. Но от той ее части, которую мы временно не контролируем. Чтобы долететь туда, нашим вертолетам пришлось бы сделать солидный крюк. И немалое время лететь по российской территории. А там стоит самая мощная система ПВО. Это нереально", — уверяет эксперт.

Также он добавил, что Украина не находится в состоянии войны с россией, в отличие от страны-агрессора. Поэтому нападать на российские города мы не можем и соблюдаем международно признанные правила войны.

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Однако, по мнению полковника запаса, российскому военно-политическому руководству выгодно совершать теракты против своего народа, и уже подобные ситуации случались. В частности, в 1999 году ради оправдания дальнейших зверств в Чечне и закреплении путинской власти россияне нанесли удар по жилому дому на Каширском шоссе в Москве и убили 120 мирных жителей.

"Вот и сейчас – Кремлю необходима причина для введения военного положения, объявления общей мобилизации. Все остальные способы, включая скрытую мобилизацию, привлечение резервистов и наемников, пока в россии не увенчались особым успехом. А им явно не хватает личного состава для восполнения потерь", — подчеркнул Олег Жданов.

Военный эксперт утверждает, что ситуация в Белгороде больше похожа на самообстрел и кривую попытку власти доукомплектовать личным составом собственные вооруженные силы.

Напомним, что пожар возник на нефтебазе в российском Белгороде утром в пятницу, 1 апреля. Инцидент спровоцировал незаурядную панику среди местных жителей, которые начали массово покидать населенный пункт.

В украинском Минобороны успели прокомментировать произошедший в российском городе инцидент, однако ни опровергать, ни подтверждать причастность Украины к этому взрыву, не стали.