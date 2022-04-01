Удар по Білгороду вигідний путіну одразу з двох причин: названо обидві

Заяву про причетність України до обстрілу військовий експерт вважає абсурдною.

Знищення нафтобази у російському Білгороді, яке сталося 1 квітня внаслідок ракетного удару, цілком може бути самообстрілом, який дуже вигідний кривавому диктатору володимиру путіну.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

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Чому росії не виграти війну проти України?

Військовий експерт розкритикував версію росіян про те, що нібито 2-3 українські вертольоти долетіли до Білгорода і відпрацювали по нафтобазі. Щобільше, Жданов вважає цю заяву абсурдною.

"Білгород знаходиться менш ніж за 40 км від українського кордону. Але від тої її частини, яку ми тимчасово не контролюємо. Щоб долетіти туди, нашим вертольотам довелося б зробити солідний гак. І чималий час летіти російською територією. А там стоїть найпотужніша система ППО. Це нереально", — запевняє експерт.

Також він додав, що Україна не перебуває у стані війни з росією, на відміну від країни-агресора. Тому нападати на російські міста ми не можемо і дотримуємось міжнародно визнаних правил війни.

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Однак, на думку полковника запасу, російському військово-політичному керівництву вигідно вчиняти теракти проти свого народу й вже подібні ситуації траплялися. Зокрема, у 1999 році заради виправдання подальших звірств у Чечні та закріпленні путінської влади росіяни завдали удару по житловому будинку на Каширському шосе в Москві й вбили 120 мирних жителів.

"Ось і зараз – Кремлю необхідна причина для введення воєнного стану, оголошення загальної мобілізації. Всі інші способи, включаючи приховану мобілізацію, залучення резервістів і найманців, поки в Росії не увінчалися особливим успіхом. А їм явно не вистачає особового складу для поповнення втрат, — підкреслив Олег Жданов.

Військовий експерт стверджує, що ситуація у Білгороді більше схожа на самообстріл й криворуку спробу влади доукомплектувати особовим складом власні збройні сили.

Нагадаємо, що пожежа виникла на нафтобазі у російському Білгороді зранку у п'ятницю, 1 квітня. Інцидент спровокував неабияку паніку серед місцевих жителів, які почали масово залишати населений пункт.

В українському Міноборони встигли прокоментувати інцидент, який стався у російському місті, проте ані спростовувати, ані підтверджувати причетність України до цього вибуху, не стали.