Що не так із "ударом по Білгороду" і куди битиме росія – полковник Олег Жданов

Влада Росії могла влаштувати провокацію для введення воєнного стану та мобілізації

У російському Білгороді, де днями вибухнув склад боєприпасів, у перший день квітня під удар потрапила нафтобаза.

Російська влада запевняє, що це – удар з боку українських збройних сил. У соцмережах наводять відео з вертольотами, що випускають ракети з нафтобази, що взято за основу і російською стороною.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов висловив "Телеграф" свою версію, а також спрогнозував, як росія буде поводитись далі під час війни з Україною.

Навіщо путін "бомбить" Білгород

"Що стосується сьогоднішнього знищення нафтобази в російському Білгороді. На мою думку, абсурдна версія, згідно з якою 2-3 українські вертольоти долетіли до Білгорода і так безкарно відпрацювали по нафтобазі. Білгород знаходиться менш ніж за 40 км від українського кордону. Але від тої її частини, яку ми тимчасово не контролюємо. Щоб долетіти туди, нашим вертольотам довелося б зробити солідний гак. І чималий час летіти російською територією. А там стоїть найпотужніша система ППО. Це нереально", — запевняє Олег Жданов.

Він також наголошує, що ми, як би дико це не звучало, не знаходимось у стані війни з росією.

"Ми не можемо нападати на росію без оголошення війни. Ми ж, на відміну від агресора, дотримуємося міжнародно визнаних правил війни. І жодної "спецоперації" ми там теж не проводимо. Принаймні – поки що", – пояснює полковник.

На його думку, вище військово-політичне керівництво росії, як не раз бувало і раніше, вчинило теракт проти свого народу. Умовно кажучи, "бомбить" Вороніж. Тільки тепер – Білгород.

"Як ті ж вибухи житлових будинків у вересні 1999-го, в тому числі вибух у багатоквартирному житловому будинку на Каширському шосе в Москві, який забрав життя понад 120 людей. Все заради виправдання подальших звірств у Чечні та цементування путінської влади. Ось і зараз – Кремлю необхідна причина для введення воєнного стану, оголошення загальної мобілізації.Всі інші способи, включаючи приховану мобілізацію, залучення резервістів і найманців, поки в Росії не увінчалися особливим успіхом.А їм явно не вистачає особового складу для поповнення втрат, - підкреслює Олег Жданов. — Не говорячи про розгортання якихось нових частин. Плюс — спроба загальмувати процес переговорів до більш вигідного для росії моменту. Про це вже, до речі, заявив Пєсков".

Отже, резюмує експерт, те, що відбулося у Білгороді, дуже схоже на самообстріл.

"Чергова криворука спроба російського військового керівництва вирішити таким чином проблеми комплектування особовим складом збройних сил. Побічні "бонуси" – ще більше зашугати росіян та виправдати чергові звірства проти України", – зазначає Олег Жданов.

Головні військові події перемістяться на Донбас

Коментуючи найближчі військові плани Росії, експерт закликав орієнтуватися на зведення Генштабу ЗСУ. А там уже неодноразово наголошувалося, що агресор збирається кинути всі сили, щоб спробувати прорвати нашу оборону на Донбасі.

"Мета – захопити повністю Донецьку та Луганську області, розвинути наступ, оточити наші угруповання. Отже, напрям головного удару явно переміститься на Донбас. І саме тут будуть головні військові події найближчих кількох тижнів", – попереджає Олег Жданов.

При цьому він не виключає, що на Київському, Чернігівському, Харківському напрямках теж будуть вестися запеклі бої. Так росіяни стримуватимуть наші сили, не дозволятимуть перекинути підкріплення на схід – для відбиття головного удару супротивника.

"Сподіваємося, що президент Зеленський, який постійно виступає перед парламентами різних країн, проб’є цю стіну бюрократії та повільності – у плані прискорення та розширення асортименту військової допомоги Україні з боку партнерів", – зазначає полковник.

Щодо переговорного процесу, то він, вважає Олег Жданов, зараз навряд чи до чогось приведе.

"У сторін немає, з чим виходити на переговори. Ні Київ, ні Москва не отримали перемогу. Ніхто настільки не виснажений, що готовий обговорювати реальну мирну угоду. Україна готова оборонятися і навіть контрнаступати на окремих напрямках. росія не відмовилася від своїх намірів у плані досягнення поставлених цілей. цієї війни, яку називає "військовою спецоперацією". Вигідні для нас умови переговорів ми можемо здобути лише на полі бою", – резюмує експерт.

Нагадаємо, Україна другий місяць протистоїть відкритому вторгненню російських окупантів. Нашим військовим вдалося досягти значних успіхів та зруйнувати більшість планів агресора.

До початку квітня було ліквідовано понад 17,7 тисяч російських загарбників, понад 600 танків, понад 1,7 тис бронемашин, 143 літаки та 131 вертоліт.

Через місяць після запеклих бойових зіткнень росія почала виведення військ з київського та чернігівського напрямів, а ЗСУ вже відновили контроль над десятками населених пунктів.