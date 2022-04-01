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У путіна відреагували на пожежу у Білгороді

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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дмитро пєсков Новина оновлена 01 квітня 2022, 13:18
дмитро пєсков

У Кремлі заявляють, що пожежа на нафтобазі може стати загрозою для проведення переговорів росія-Україна

Прес-секретар російського президента володимира путіна дмитро пєсков заявив, що переговори росії та України під загрозою через пожежу в Білгороді.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Пожежа на нафтобазі в Білгороді не створює умов, комфортних для продовження переговорів росії та України", — дослівно заявив пєсков.

При цьому, за його словами, путіну вже доповіли про пожежу в Білгороді, назвавши при цьому його причиною "удар ЗСУ". Зазначимо, що у Генштабі ЗСУ інформацію про подібні удари не підтверджують. Жодних офіційних заяв із цього приводу Україна не робила і, ймовірно, йдеться про провокації військових росії.

Зазначимо, що переговори росії та України, заплановані на сьогодні в онлайн-форматі, вже розпочалися.

Як повідомляв "Телеграф", рано-вранці 1-го квітня біля кордону з Україною в російському Білгороді спалахнула нафтобаза. Пізніше в мережі з’явилося відео початку пожежі у Білгороді.

Росіяни вже почали масово залишати Білгород, через що на заправках у місті утворилися величезні черги.

Теги:
#Білгород #Росія
дмитро пєсков
Україна
У путіна відреагували на пожежу у Білгороді
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дмитро пєсков
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