Очереди на АЗС Киева растянулись на километры: когда исчезнет дефицит и ждать ли бензин по 100 гривен

У нехватки топлива минимум 3 причины, а ждать его возврата придется минимум неделю

В пятницу, 29 апреля, жители Киева стали массово жаловаться на дефицит бензина на столичных АЗС – если раньше его можно было купить не более 20 литров, то с 25 апреля многие заправки ограничили выдачу топлива 10 литрами в одно авто.

В итоге Телеграмм-канал КГГА разместил обращение к жителям столицы, в котором попросили поставить свой автотранспорт "на прикол", чтобы бензином были обеспечены военные, а также органы муниципальной власти.

"Телеграф" разбирался в чем причины кризиса и когда можно ожидать его разрешения.

Военный фактор

Основной причиной случившегося кризиса, разумеется, следует считать боевые действия, в результате которых:

выросло потребление топлива ВСУ и различными силовыми органами;

вследствие ракетных ударов агрессора по НПЗ и нефтебазам снизилось производство и наличие топлива.

Импорт пока не перекрывает потребностей

Проблема с физическим отсутствием топлива могла бы быть решена за счет импорта, но необходимых Украине объемов топлива попросту нет в свободной продаже.

После того как с началом российской агрессии против Украины прекратился импорт нефтепродуктов из рф и Беларуси, наша страна потеряла почти 2/3 заграничных поставок топлива и заместить их пока нечем.

Политика государства – решению проблемы не помогает

Цены на топливном рынке Украины давно регулировались государством и в марте это даже дало позитивный эффект в смысле снижения цен, когда вместе с отменой акциза дизтопливо подешевело на 5, а бензин – на 7 гривен.

По состоянию на 22 апреля Министерство экономики установило предельную цену на дизтопливо в 40,66 гривен и 34,55 гривен на бензин.

И совсем уж неприятным сюрпризом от государства стала регистрация законопроекта о возврате отмененного в марте акциза на топливо, что должно было привести к росту цен на топливо на 10-11 гривен, до 45 гривен за 1 литр бензина и 48 гривен за литр дизтоплива.

В итоге еще 27 апреля АЗС сети группы "Приват" начали продавать топливо дороже предельных цен, установленных правительством.

Топлива не будет минимум неделю, а цена вырастет – прогноз неутешителен

Как пишет на своей странице директор консалтинговой фирмы "группа А-95" Сергей Куюн, в Украине физически не хватает топлива по причине остановки Кременчугского НПЗ из-за ракетных ударов, госрегулирования и сложностей с импортом из Европы.

Все это привело к дефициту топлива в регионах еще в середине апреля и только к концу месяца нехватка топлива стала заметна в столице, которую до сих пор старались снабжать в первую очередь.

Как признается эксперт, спрогнозировать, когда именно появится топливо сейчас очень сложно, даже если госрегулирование будет отменено, и цена на бензин вырастет до 100 гривен.

Как подчеркнул в своем обращении в соцсетях народный депутат Украины от "Слуги народа" Роман Грищук, проблемы с топливом в столице будут продолжаться минимум неделю, а конкретный срок будет зависеть от того, как быстро Кабмин откажется от регулирования предельных цен на бензин и дизтопливо.

Вместе с тем как сообщают источники "Телеграфа" на топливном рынке, ажиотаж с очередями за бензином может иметь искусственный характер и быть связанным с ракетным ударом по Киеву, нанесенным 28 апреля.

"Не исключено, что поверившие в безопасность киевляне после вчерашнего возврата в столицу решили снова выехать или просто запастись бензином, а потому на рынке произошел резкий скачок, к которому никто оказался не готов", — сообщили собеседники "Телеграфа".

Наряду с проблемами с топливом в бензине, нехватку дизельного топлива накануне посевной и проблемы с налоговой имеют и украинские аграрии.