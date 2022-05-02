Коли закінчиться паливна криза: експерт озвучив невтішний прогноз

Паливна криза в Україні може затягнутися на кілька місяців

Останні кілька тижнів в Україні загострилася паливна криза — про це свідчить тотальний дефіцит бензину на заправках та зростання цін на нього. Експерти вважають, що така ситуація триватиме ще два-три місяці.

Таку думку висловив гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Льоушкін у коментарі виданню "Фокус".

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За словами експерта, два-три місяці часу знадобиться нафтотрейдерам, щоб виконати всі бюрократичні процедури та налагодити постачання палива бензовозами.

"Зараз в Україні стоять порожніми близько 500 бочок бензовозів, які можуть купити та привезти ресурс. Україна не випускає. Причин мільйон — у когось немає екологічного сертифіката, комусь оформлюють закордонні паспорти на загальних засадах по кілька місяців. Усю цю бюрократію подолати у найкоротші терміни неможливо. На це піде 2-3 місяці, не менше", — пояснив гендиректор Prime Group.

За прогнозами Дмитра Льоушкіна, найближчі кілька місяців в Україні спостерігатиметься дефіцит палива. У найкращому випадку, вважає експерт, українці зможуть купувати на заправках по 5 літрів.

Нагадаємо, що у Києві вже спостерігається "полювання на бензин" — мешканці столиці виїжджають з дому заздалегідь, щоб відстояти кілька годин у кілометрових пробках для отримання заповітних кількох літрів бензину. При цьому купити паливо можна лише у кількості 10 літрів в одні руки.

"Телеграф" розібрався у чому причини кризи й коли можна очікувати її вирішення — деталі у нашому матеріалі.