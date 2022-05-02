Когда закончится топливный кризис: эксперт озвучил неутешительный прогноз

Топливный кризис в Украине может затянуться на пару месяцев

Последние несколько недель в Украине обострился топливный кризис – об этом свидетельствует тотальный дефицит бензина на заправках и рост цен на него. Эксперты считают, что такая ситуация продлится еще два-три месяца.

Такое мнение высказал гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин в комментарии "Фокус".

Надежный источник новостей – подпишись на наш Telegram

По словам эксперта, два-три месяца времени понадобится нефтетрейдерам, чтобы выполнить все бюрократические процедуры и наладить поставки топлива бензовозами.

"Сейчас в Украине пустуют около 500 бочек бензовозов, которые могут купить и привезти ресурс. Украина не выпускает. Причин миллион — у кого-то нет экологического сертификата, кому-то оформляют загранпаспорта на общих началах по несколько месяцев. Всю эту бюрократию преодолеть в кратчайшие сроки невозможно. На это уйдет 2-3 месяца, не меньше", — пояснил гендиректор Prime Group.

По прогнозам Дмитрия Леушкина, в ближайшие несколько месяцев в Украине будет наблюдаться дефицит топлива. В самом лучшем случае, считает эксперт, украинцы смогут покупать на заправках по 5 литров.

Напомним, что в Киеве уже наблюдается "охота на бензин" — жители столицы выезжают из дома заранее, чтобы отстоять несколько часов в километровых пробках для получения заветных нескольких литров бензина. При этом купить топливо можно только в количестве 10 литров в одних руках.

"Телеграф" разобрался в чем причины кризиса и когда можно ожидать его разрешения — детали в нашем материале.