Бензина нет, но вы держитесь: когда на заправках появится топливо и какова его справедливая цена

Эксперт рассказал о том, когда ждать бензин и как работает черный рынок

Топливный кризис в Украине продолжается и власти даже совершили первые попытки наладить ситуацию. Так, 6 мая Министерство инфраструктуры Украины договорилось об отмене разрешений для автоперевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива. Тем не менее, пока найти бензин в Киеве и регионах — задачка со звездочкой.

Директор консалтинговой фирмы "Группа А-95" Сергей Куюн рассказал "Телеграфу" что значит этот шаг для рынка топлива, какое его состояние сегодня, когда и по каким ценам украинцам ожидать бензина.

Отмена разрешений – этап в большом пути

По словам собеседника "Телеграфа", не следует переоценивать отмену разрешений для перевозчиков топлива.

"В мирное время оборот топлива через автотранспорт регулировался многочисленными бумагами, которые требуют определенной квалификации водителей, технического состояния транспорта, норм выбросов в атмосферу и многого другого. Подобных документов и бюрократических ограничений немало и отмененные разрешения – лишь одно из них. Так что впереди у власти еще много работы, а потому ждать наплыва топлива автотранспортом в Украину после отмены разрешений – было бы легкомысленно", — подчеркивает эксперт.

Сергей Куюн

С другой стороны, по словам нашего собеседника, украинские власти уже сделали немало из той повседневной, бюрократической работы для снятия всех ограничений на импорт топлива из Европы. В результате большая часть этих ограничений и их отмена на сегодня находятся скорее в руках уже властей европейских стран.

Вопрос логистики

С другой стороны, как подчеркивает Сергей Куюн, даже полное снятие ограничений на автоперевозки топлива не способно насытить такой большой рынок как украинский. Решить проблему могут только железнодорожные перевозки, но с ними как раз самые большие проблемы.

"Дело не в нежелании западного бизнеса или властей – просто нет локомотивов, цистерн и прочего, что необходимо для таких масштабных перевозок. При этом западный менталитет не похож на наш — если даже мы и предложим им цену в два раза больше, это не значит, что сразу все "завертится" и проблемы будут решаться. Сейчас власти Украины ведут активные переговоры с властями европейских стран, чтобы те каким-то образом помогли своему бизнесу активизировать поставки топлива в нашу страну, но это тоже дело не одного дня и не одной недели", — говорит эксперт.

Вместе с тем, по словам нашего собеседника, украинские власти сами стимулируют наш бизнес завозить топливо.

"Сейчас очень выросла в цене доставка топлива, прежде всего автотранспортом, из Европы. Раньше завозить его в условиях жесткого госрегулирования было иногда просто невыгодно, теперь же в формулу цен на топлива ввели 2,5 грн на доставку топлива автотранспортом и везти его стало выгоднее", — говорит о стимулирующих шагах государства в наращивании импорта топлива в Украину Сергей Куюн.

Вопрос не цен, а наличия бензина

Что касается цен, то собеседник "Телеграфа" отмечает, что не имеет смысла прогнозировать цену на топливо в условиях, когда его часто просто нет в наличии, а того что есть, не хватает.

"Если топлива физически нет или не хватает, и мы завозим его из Европы, даже условный рост цен в 2 раза не насытит рынка, просто потому что топлива нет, и поэтому нет смысла ждать что отмена госрегулирования цен в корне изменит ситуацию. Думаю, государство будет по-прежнему регулировать цены на топливо, стимулируя импорт, как оно это уже сделало заложив 2,5 грн на одном литре на логистику", — подчеркивает Сергей Куюн.

В целом эксперт ожидает, что ситуацию с топливом удастся стабилизировать примерно к концу мая-началу июня, и то речь не будет идти об устранении дефицита, а скорее о расширении лимита отпуска бензина с нынешних 10 до 20 литров в одно авто.

90 гривен за литр — реальность или мифы о черном рынке?

Как всегда в условиях дефицита, процветает "черный рынок" топлива, правда его масштабы и цены на нем, по словам нашего собеседника, все-таки сильно преувеличены.

"Появляющиеся данные о цене бензина на черном рынке до 90 гривен за литр, это все-таки фейк, на деле топливо на теневом рынке сейчас стоит порядка 55-60 гривен, и я бы назвал его скорее "получерным" рынком, в зависимости от того, как работают его участники", — подчеркнул эксперт.

Так, по словам Сергея Куюна, игнорирование госрегулирования цен на топливо осуществляют в основном двумя способами:

наиболее "отмороженные" заправки, обычно одиночные, не входящие в какие-то сети, просто ставят ценник в 55-60 гривен и продают бензин;

заправки некоторых сетей предлагают клиентам покупку топлива через приложение, в котором можно купить бензин без всяких ограничений по литражу, но по цене в 55-60 гривен.

Тем временем чиновники обещают решение всех проблем с топливом уже с середины мая, а некоторые сети просто отказывают в продаже топлива клиентам, которые не пользуются их карточками.