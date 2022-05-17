Очереди по 500-600 машин: где в Украине можно найти бензин и когда исчезнет дефицит

Названы регионы в которых ситуация с бензином лучше всего

Хотя Кабмин в очередной раз изменил рекомендованную цену на топливо, решить проблему отсутствия бензина и дизтоплива это не поможет.

Как сообщил "Телеграфу" директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук, топливный рынок продолжает жить в условиях дефицита топлива.

Правда при этом ситуация от региона к региону весьма разнится, серьезнее всего по словам нашего собеседника, дефицит ощущается в восточных и центральных регионах страны – Киевской, Черкасской, Харьковской, Полтавской областях.

Несколько лучше ситуация в областях Западной Украины граничащих с Польшей и Венгрией – Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

"Очереди есть и там, нет довоенного ассортимента топлива, куда-то подвозят 95-й бензин или дизель, но это происходит намного чаще чем в остальных областях страны. Это не сравнить с ситуацией в Киеве, где в очередях стоят по 500-600 машин", — говорит о самых благополучных и сложных местах в плане обеспечения топливом Александр Мельничук.

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Также эксперт подчеркивает, что рост предельных цен на бензин, заявленный Кабмином, не поможет разрешить проблему дефицита топлива.

"Ввозить автотранспортом необходимые для потребления объемы топлива попросту нереально. Да сейчас намного проще завозить топливо – на границе для этого предоставлен по сути "зеленый свет", но бензовозами необходимые объемы не завезти", — подчеркивает Мельничук.

Невозможность завозить в Украину топливо железнодорожным транспортом продолжает оставаться "ахиллесовой пятой" топливного рынка Украины. По словам директора консалтинговой фирмы "Группа А-95" Сергея Куюна, только при помощи железной дороги возможно насытить рынок. В настоящий момент продолжается работа по налаживанию этого маршрута и первый результат можно будет увидеть уже к концу мая.