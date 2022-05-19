Невелика корекція чи тотальне подорожчання? Що кажуть аналітики про долю цін на пальне в Україні
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Думки аналітиків розділилися
В Україні скасували державне регулювання цін на пальне, однак держава зберегла граничну вартість на нього — для бензину на рівні 52 грн/л, для дизпалива — на рівні 58 грн/л. У багатьох українців виникає логічне запитання — що буде з цінами на пальне в Україні після таких нововведень?
На нього відповіли українські аналітики у коментарі виданню Forbes.
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Думки аналітиків щодо цін на пальне після скасування держрегулювання розділилися.
Так, аналітик "Нафторинку" Олександр Сіренко вважає, що стрімкого зростання цін у великих мережах АЗС України не буде.
"Вони і зараз мають заробіток. Можлива тільки невелика корекція через зміни цін на нафту" — заявив Сіренко.
При цьому він прогнозує, що у малих мережах автозаправних станцій, де й зараз паливо продають за ціною понад 60 грн/л, падіння вартості очікувати не варто, адже вартість гуртових цін зараз вище 55 грн/л.
Своєю чергою Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95", прогнозує зростання цін на бензин до 55-60 грн/л, дизелю – до 60-65 грн/л. На думку експерта, великі мережі АЗС певний час будуть залишатися в ціновому коридорі, який визначив уряд, однак з часом ситуація може змінитися.
"Все буде залежати від того, як себе поведуть люди: збільшиться попит – будуть зростати ціни", – зазначив Куюн.
Раніше "Телеграф" повідомляв, якими були перші наслідки скасування державного регулювання цін на пальне.