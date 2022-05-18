Держава більше не керує цінами на бензин: ЗМІ дізналися перші наслідки

Вартість палива на АЗС зросте ще більше, ніж це було у найбільш кризові моменти

В Україні скасували державне регулювання цін на пальне, після чого мережі АЗС почали укладати перші угоди на постачання палива вже за новими тарифами. Судячи з нових цін — ціна дизелю та бензину на заправках буде ще вищою останніх роздрібних цін.

Відповідний документ з'явився у розпорядженні ZN.UA.

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Судячи з опублікованого документа, мережі АЗС закуповуватимуть паливо за цінами максимально наближеними до граничної вартості, яку держава вирішила зберегти. Мова про вартість бензину на рівні 52 грн/л, дизпалива на рівні 58 грн/л. Однак для деяких компаній цей ліміт перевищили.

Очевидно, що навіть якщо взяти за орієнтир ціни даного дрібного опту, то вони значно перевищать (на 50% і більше) останні роздрібні ціни, які ще влада намагалася контролювати державним регулюванням.

Так, дистриб'ютор береться постачати паливо на АЗС за такими цінами:

Ціни дистриб'ютора для АЗС на дрібні гуртові закупівлі палива

Варто зазначити, що при державному регулюванні максимальна ціна на "простий" бензин для продажу через АЗС з урахуванням усіх націнок не повинна була перевищувати 39,86 грн/літр, а "просте" дизпаливо не повинно було коштувати понад 42,31 грн/літр. При цьому максимальна роздрібна націнка передбачалася на рівні 6,5 гривень на бензин та 7 гривень на дизпаливо. При цьому преміальні марки пального можна було реалізовувати з 5%-ою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л

Однак, 17 травня влада ухвалила рішення скасувати державне регулювання цін на пальне, керуючись тим, що це дозволить операторам ринку наситити його необхідною кількістю ресурсу, доступного на європейському ринку та за його межами.

Нагадаємо, що "Телеграф" розкрив схему шахрайства з бензином, яка дуже схожа на мародерство.