Укр

Государство больше не управляет ценами на бензин: СМИ узнали первые последствия

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кабмин поднял верхнюю планку цен на горючее Новость обновлена 18 мая 2022, 18:21
Кабмин поднял верхнюю планку цен на горючее

Стоимость топлива на АЗС вырастет еще больше, чем это было в наиболее кризисные моменты

В Украине отменили государственное регулирование цен на горючее, после чего сети АЗС начали заключать первые соглашения на поставку топлива уже по новым тарифам. Судя по новым ценам — цена дизеля и бензина на заправках будет еще выше последних розничных цен.

Соответствующий документ появился в распоряжении ZN.UA.

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Судя по опубликованному документу, сети АЗС будут закупать топливо по ценам максимально приближенным к предельной стоимости, которую государство решило сохранить, речь о стоимости бензина на уровне 52 грн/л, дизтоплива на уровне 58 грн/л. Однако для некоторых компаний и этот лимит превысили.

Очевидно, что даже если взять за ориентир цены данного мелкого опта, то они значительно превысят (на 50% и более) последние розничные цены, которые власти пытались контролировать государственным регулированием.

Так, дистрибьютор берется поставлять топливо на АЗС по следующим ценам:

Цены дистрибьютора для АЗС на мелкие оптовые закупки топлива
Цены дистрибьютора для АЗС на мелкие оптовые закупки топлива

Стоит отметить, что при государственном регулировании максимальная цена на "простой" бензин для продажи через АЗС с учетом всех наценок не должна была превышать 39,86 грн/литр, а простое дизтопливо не должно было стоить более 42,31 грн/литр. При этом максимальная розничная наценка предполагалась на уровне 6,5 гривны на бензин и 7 гривен на дизтопливо. А премиальные марки горючего можно было реализовывать с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – за 44,42 грн/л

Однако 17 мая власти приняли решение отменить государственное регулирование цен на топливо, руководствуясь тем, что это позволит операторам рынка насытить его необходимым количеством ресурса, доступного на европейском рынке и за его пределами.

Напомним, что "Телеграф" раскрыл схему мошенничества с бензином, которая очень похожа на мародерство.

Теги:
#Украина #Бензин #Цены #Топливо