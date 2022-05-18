Государство больше не управляет ценами на бензин: СМИ узнали первые последствия

Стоимость топлива на АЗС вырастет еще больше, чем это было в наиболее кризисные моменты

В Украине отменили государственное регулирование цен на горючее, после чего сети АЗС начали заключать первые соглашения на поставку топлива уже по новым тарифам. Судя по новым ценам — цена дизеля и бензина на заправках будет еще выше последних розничных цен.

Соответствующий документ появился в распоряжении ZN.UA.

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Судя по опубликованному документу, сети АЗС будут закупать топливо по ценам максимально приближенным к предельной стоимости, которую государство решило сохранить, речь о стоимости бензина на уровне 52 грн/л, дизтоплива на уровне 58 грн/л. Однако для некоторых компаний и этот лимит превысили.

Очевидно, что даже если взять за ориентир цены данного мелкого опта, то они значительно превысят (на 50% и более) последние розничные цены, которые власти пытались контролировать государственным регулированием.

Так, дистрибьютор берется поставлять топливо на АЗС по следующим ценам:

Цены дистрибьютора для АЗС на мелкие оптовые закупки топлива

Стоит отметить, что при государственном регулировании максимальная цена на "простой" бензин для продажи через АЗС с учетом всех наценок не должна была превышать 39,86 грн/литр, а простое дизтопливо не должно было стоить более 42,31 грн/литр. При этом максимальная розничная наценка предполагалась на уровне 6,5 гривны на бензин и 7 гривен на дизтопливо. А премиальные марки горючего можно было реализовывать с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – за 44,42 грн/л

Однако 17 мая власти приняли решение отменить государственное регулирование цен на топливо, руководствуясь тем, что это позволит операторам рынка насытить его необходимым количеством ресурса, доступного на европейском рынке и за его пределами.

Напомним, что "Телеграф" раскрыл схему мошенничества с бензином, которая очень похожа на мародерство.