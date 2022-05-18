Визнають, що це мародерство: "Телеграф" розкрив схему шахрайства з бензином

Неувага до цін на дрібниці, дозволяють розпізнати шахраїв

Хоча у вівторок, 17 травня, держава відмовилася від регулювання цін на паливо, бензину та дизпалива на заправках більше не стало. В обмін на відмову від регулювання ринку, Кабмін обмежив граничну вартість бензину 52 та дизельного палива — 58 гривнями (що, втім, теж викликає питання).

За останні три тижні, коли в країні спостерігається жорсткий дефіцит палива, шахраї вигадали різні схеми з обману довірливих українців. Одну з них розкрив "Телеграф".

Паливо по 50 гривень за схемою наркозакладки

З початком паливної кризи багато автовласників пішли в онлайн, об’єднуючись у групи, в яких можна було дізнатися, де, у кого і за якою ціною можна купити паливо. І ось у чатах та групах автовласників у Телеграмі почали з’являтись оголошення про продаж бензину по 50 гривень за літр за схемою, яку її винахідники назвали "скарб".

Організатори намагаються дотримуватися конспірації

"Телеграф" зв’язався з продавцями та з’ясував, що покупець зобов’язується замовити не менше 15 літрів палива по 50 гривень за літр та вказує вулицю, де хотів би отримати паливо. У свою чергу продавець обіцяє протягом 2-3 годин привезти паливо і не далі 2 км від вказаної адреси закласти "скарб" з омріяним бензином і надіслати на телефон смс з описом місця, де лежить "скарб".

Мінімальне замовлення – 750 гривень

По суті, зазначена схема є точною копією механізму роботи наркоторговців, які здійснюють "закладки" наркотиків в українських містах.

Але можливо хлопці просто перемудрили з конспірацією, а самі працюють чесно?

750 гривень крім каністри — арифметика кидалова

Насторожує вже сама ціна пропонованого бензину — 50 гривень за літр, при тому, що знайти його сьогодні за такою ціною в тому ж Києві завдання фактично нереальне. Там, де можна отримати паливо, відстоявши чергу в кілька сотень авто, купити його можна буде за ціною від 45 до 70 гривень/літр. Тож звідки у невідомих ділків може взятися бензин дешевше, ніж у легальних продавців?

Цілком собі посильне мінімальне замовлення, пропоноване "продавцями" — 15 літрів, еквівалентне всього 750 гривень і не відлякує потенційних покупців, заспокоюючи їхню підозрілість — адже сума за сьогоднішнім днем і цінами, невелика.

Але головний аргумент на користь шахрайства, в іншому, вони зізнаються, що паливо буде в каністрі.

Головний прокол шахраїв – каністру покупець отримує у подарунок

Зазначимо, останніми днями каністри під бензин стали ТОП-оголошенням на сервісі Olx.ua, де за 20-літрову ємність просять щонайменше 250 гривень, а подекуди 500-700, 1600 гривень і навіть більше.

Каністра щонайменше 250 гривень

А тепер підіб’ємо арифметику – замовляючи мінімум 15 літрів палива по 50 гривень, ви знаходите їх у ємності, вартість якої становить мінімум 250 гривень, а насправді ще більше. Тобто за 15 літрів палива продавці отримують, по суті, всього 500 гривень.

Але є тара і куди дорожче

Можливо, продавці просто не підраховують так глибоко?

"Паливо (продаємо — ред.) тільки скарбом, зараз це вважається мародерством", — пишуть у листуванні лже-продавці, фактично визнаючи, що займаються нелегальною торгівлею, в умовах війни обманюючи своїх співвітчизників на такому стратегічному ресурсі.

Зазначимо, що представники влади вже визнали, що скасування податку на пальне після початку російської агресії було помилкою і спровокувало дефіцит палива з подальшим зростанням його ціни. На думку експертів та влади столиці, паливо в Києві з’явиться ближче до кінця травня, і дозволить його не наситити ринок, то принаймні значно знизити його дефіцит. Допомогти в цьому мають масштабні постачання з Європи та США.