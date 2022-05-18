Гетманцев визнав помилку влади щодо палива

Повернення податку призведе лише до зростання цін

Скасування податку на пальне, яке запровадили після початку російського вторгнення в Україну, було помилковим рішенням.

Таку думку висловив нардеп і голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Рішення, яке ми прийняли щодо палива, було неправильним", — сказав він, додавши, що йдеться про скасування податків на паливо.

Гетьманцев вважає, що тим самим було досягнуто навіть не короткострокову, а "миттєву" мету щодо зниження цін на заправках. Проте за кілька тижнів стався дефіцит палива.

При цьому він наголосив, що під час ухвалення цього рішення він та міністр фінансів Сергій Марченко були проти, оскільки дефіцит був прогнозований.

"Ціни не те, що повернулися, ціни зросли. У країні дефіцит, а держава без 90 мільярдів по року", — сказав він.

Нардеп також додав, що якщо зараз податок повертатимуть, то це призведе до ще більшого зростання цін. Гетманцев додав, що зараз за умов дефіциту повертати його буде неправильно.

Як повідомлялося раніше, 16 березня у Раді проголосували за виправлення до податкового кодексу та інші правки на час дії воєнного стану. Одним із пунктів було зниження акцизу на паливо до 0%. Тоді міністр економіки Юлія Свириденко повідомляла, що такий захід підштовхне мережі АЗС завозити більше пального на заправки і тим самим утримати ціни на нього.

Натомість бензин та дизель на заправках місцями просто зник. 17 травня Кабмін ухвалив рішення скасувати державне регулювання цін на пальне, що дозволить постачальникам доставляти його з Європи та тим самим скоротити черги на заправках.