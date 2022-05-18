Гетманцев признал ошибку властей по поводу топлива

Возвращение налога приведет лишь к большему росту цен

Отмена налога на топливо, которую ввели после начала российского вторжения в Украину, была ошибочным решением.

Такое мнение высказал нардеп и глава комитета Верховной рады по вопросам по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Решение, которое мы приняли по топливо, было неправильным", — сказал он, добавив, что речь идет об отмене налогов на топливо.

Гетманцев считает, что тем самым была достигнута даже не краткосрочная, а "мгновенная" цель по снижении цен на заправках. Однако спустя пару недель случился дефицит топлива.

При этом он подчеркнул, что во время принятия этого решения он и министр финансов Сергей Марченко были против, поскольку дефицит был прогнозирован.

"Цены не то что вернулись, цены выросли. В стране дефицит, а государство без 90 миллиардов по году", — сказал он.

Нардеп также добавил, что если сейчас налог возвращать, то это приведет к еще большему росту цен. Гетманцев добавил, что сейчас в условиях дефицита возвращать его будет неправильно.

Как сообщалось ранее, 16 марта в Раде проголосовали за правки в налоговый кодекс и другие правки на время действия военного положения. Одним из пунктов было снижение акциза на топливо до 0%. Тогда министр экономики Юлия Свириденко сообщала, что такая мера подтолкнет сети АЗС завозить больше горючего на заправки и тем самым удержать цены на него.

Вместо этого бензин и дизель на заправках местами просто исчез. 17 мая Кабмин принял решение отменить государственное регулирование цен на горючее, что позволит поставщикам доставлять его из Европы и тем самым сократить очереди на заправках.