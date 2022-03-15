Отмена акциза на топливо и уменьшение НДС: что не так с планами властей снизить налоги на время войны

Эксперты, опрошенные "Телеграфом", считают подготовленный законопроект, мягко говоря, неоднозначным.

14 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №7137 О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно действия норм на период военного положения.

"Сегодня провели заседание комитета, во время которого рассматривали законопроекты №№7137, 7137-1, 7137-2. По результатам заседания принято решение утвердить новый доработанный законопроект на базе указанных", – сообщил один из основных инициаторов законопроекта, глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Телеграф" вместе с экономистами разбирался в очередных инициативах законодателей.

Запланированное снижение

Как отмечает Даниил Гетманцев, проект закона направлен на поддержку граждан и бизнеса исключительно на период военного положения.

Если судить по его словам, все выглядит не так уж плохо. В частности, доработанный законопроект будет предусматривать возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

Для физических лиц-предпринимателей первой и второй групп уплату единого налога депутаты предлагают сделать добровольной.

Помимо этого, доработанная версия предлагает определить особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога. Акциз на топливо предлагается уменьшить до нуля, а НДС — с нынешних 20% до 7%.

Однако экономисты, изучив представленный документ, иллюзий не питают.

"В документе, который на сегодня представлен на сайте ВР, нет ни отмены НДС и налога на прибыль, ни запуска налога с оборота 2%, — прокомментировал законопроект аналитик Даниил Монин. — Есть акциз на топливо 0%, НДС 7%, отмена земельного и экологического налога в местах ведения боевых действий в 2022 году. Также — временная отмена РРО и отмена ЕСВ за себя для ФОПов на время войны. Правда, возможно все это есть в финальной версии законопроекта №7137-д, которой пока никто не видел".

Аналитик Алексей Кущ добавляет: норма про 2% на оборот в 10 млрд, даже если она и будет присутствовать в финальном документе, ничего хорошего для производства не дает. Эта норма — в пользу импортеров и торговых компаний.

"Повышение лимита оборота с 10 млн до 10 млрд сделано в интересах большого бизнеса, — соглашается экономист Андрей Мартынюк. – Теперь, пользуясь военным положением, он сможет воспользоваться опцией единого налога".

Что еще?

Законопроектом также предлагается ограничить месячное вознаграждение госслужащих 10 размерами минимальной заработной платы и освободить от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ. Экономисты считают, что это – правильная норма. В частности, Алексей Кущ не первый год говорит об ограничении вознаграждения 10-кратным размером минималки – это справедливая пропорция в масштабах компании и государства. Более того: было бы не лишним оставить это ограничение и после окончания войны.

Среди других норм законопроекта выделим следующие:

за нарушения, которые возникли во время военного положения, пеня начисляться не будет,

благотворительная помощь, предоставленная участникам боевых действий и лицам, которые проживают на территории боевых действий, не облагается НДФЛ,

НДФЛ не облагается вся нецелевая благотворительная помощь, которая представляется пострадавшим вследствие вооруженной агрессии РФ,

НДС за товары, которые были уничтожены во время войны или переданы на нужды обороны, не выплачивается,

на время военного положения предоставление электронных сервисов и прием электронных документов от налогоплательщиков осуществляются в рабочие дни с 8 до 18 часов,

на период до прекращения военного положения разрешается импорт и реализация табачных изделий без установленной маркировки, но с маркировкой в ​​соответствии с требованиями ЕС,

санкции за нарушение закона об РРО не применяются до завершения военного положения, кроме санкций за нарушение при продаже подакцизной продукции,

упрощенцам 2-3 групп разрешается не платить ЕСВ за мобилизованных работников – эти суммы будут уплачены за счет госбюджета,

на период военного положения и в течение 3 месяцев после его окончания штрафы и пеня по ЕСВ не применяются, а проверки не проводятся,

на период ВП плюс 4 месяца убирается обязанность НБУ относить банки в категорию неплатежеспособных в случае уменьшения норматива достаточности капитала,

предоставляется ряд послаблений по финмониторингу для банков на время ВП,

на время ВП плюс 30 дней потребители освобождаются от ответственности перед кредитором за просрочку исполнения обязательств по договору о потребительском кредите,

на время ВП плюс 30 дней запрещается взыскание имущества по ипотеке и выселение жильцов (не распространяется на новые ипотечные договоры).

Также документом предлагается внести изменения в Закон Украины "Об основных положениях принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Если изменения примут, то будет разрешена конфискация имущества не только у госкомпаний РФ, но и у других российских компаний, а также у граждан РФ.

Но не все так просто

Эксперты, опрошенные "Телеграфом", считают подготовленный законопроект неоднозначным – и это еще мягко сказано.

"В целом, ознакомившись с законопроектом, очень хочется послать Гетманцева вслед за русским кораблем, — говорит Даниил Монин. – Он может замыливать глаза чем угодно, но все его намерения довольно ясно выражены в переходных положениях".

Эксперт обращает внимание, что из пункта 52-2 подраздела 10, который раньше звучал как "установить мораторий на проведение документальных и фактических проверок" вычеркнули слово "фактических". Можно допустить, что глава Комитета под шумок реально планирует запустить фактические проверки в военное время, которые были заморожены на время ковида! И это уже, как говорится, ни в какие ворота (в ночь на 15 марта президент Владимир Зеленский уточнил, что речь идёт об отмене ВСЕХ проверок для бизнеса. Но эксперты недоумевают, почему тогда это не прописать в законопроекте — Ред.).

При этом, говорит Монин, на самом деле, вводя изменения в Налоговый Кодекс на время военного положения, не нужно изобретать велосипед. Все, что нужно было сделать – это либо снизить часть налогов, либо заморозить часть норм на время войны – в частности, отменить РРО.

Алексей Кущ добавляет: законопроект не решает главное: он никак не снижает налоговую нагрузку на фонд оплати труда (ФОТ) в период войны, которая сегодня составляет около 40%. А должна – до 10% кумулятивно. То есть в эти 10% должны вложиться и ЕСВ, и НДФЛ, и военный сбор. При этом для предприятий, которые платят зарплаты в простое нагрузка на ФОТ вообще должна быть нулевой.

"Кроме того, нужно остановить возмещение НДС и направить его в специальный фонд инфраструктурного развития, на дотации по ремонту пострадавших производств и инфраструктуры, — продолжает Кущ. – А также разрешить направлять прибыль без налогообложения на стабилизационные, благотворительные и капитальные цели".

А главное, что сегодня необходимо Украине – это реструктуризация всех госдолгов, внутренних и внешних. Без этого нашей экономике будет "выплыть" крайне тяжело.

Как сообщалось, 12 марта советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович обратился к проживающим в западной и центральной Украине гражданам с призывом поддерживать экономику на плаву, иначе из-за происходящей войны может случиться коллапс.