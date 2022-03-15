Отмена акциза на топливо и уменьшение НДС: что не так с планами властей снизить налоги на время войны
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Эксперты, опрошенные "Телеграфом", считают подготовленный законопроект, мягко говоря, неоднозначным.
14 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №7137 О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно действия норм на период военного положения.
"Сегодня провели заседание комитета, во время которого рассматривали законопроекты №№7137, 7137-1, 7137-2. По результатам заседания принято решение утвердить новый доработанный законопроект на базе указанных", – сообщил один из основных инициаторов законопроекта, глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Телеграф" вместе с экономистами разбирался в очередных инициативах законодателей.
Запланированное снижение
Как отмечает Даниил Гетманцев, проект закона направлен на поддержку граждан и бизнеса исключительно на период военного положения.
Если судить по его словам, все выглядит не так уж плохо. В частности, доработанный законопроект будет предусматривать возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.
Для физических лиц-предпринимателей первой и второй групп уплату единого налога депутаты предлагают сделать добровольной.
Помимо этого, доработанная версия предлагает определить особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога. Акциз на топливо предлагается уменьшить до нуля, а НДС — с нынешних 20% до 7%.
Однако экономисты, изучив представленный документ, иллюзий не питают.
"В документе, который на сегодня представлен на сайте ВР, нет ни отмены НДС и налога на прибыль, ни запуска налога с оборота 2%, — прокомментировал законопроект аналитик Даниил Монин. — Есть акциз на топливо 0%, НДС 7%, отмена земельного и экологического налога в местах ведения боевых действий в 2022 году. Также — временная отмена РРО и отмена ЕСВ за себя для ФОПов на время войны. Правда, возможно все это есть в финальной версии законопроекта №7137-д, которой пока никто не видел".
Аналитик Алексей Кущ добавляет: норма про 2% на оборот в 10 млрд, даже если она и будет присутствовать в финальном документе, ничего хорошего для производства не дает. Эта норма — в пользу импортеров и торговых компаний.
"Повышение лимита оборота с 10 млн до 10 млрд сделано в интересах большого бизнеса, — соглашается экономист Андрей Мартынюк. – Теперь, пользуясь военным положением, он сможет воспользоваться опцией единого налога".
Что еще?
Законопроектом также предлагается ограничить месячное вознаграждение госслужащих 10 размерами минимальной заработной платы и освободить от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ. Экономисты считают, что это – правильная норма. В частности, Алексей Кущ не первый год говорит об ограничении вознаграждения 10-кратным размером минималки – это справедливая пропорция в масштабах компании и государства. Более того: было бы не лишним оставить это ограничение и после окончания войны.
Среди других норм законопроекта выделим следующие:
- за нарушения, которые возникли во время военного положения, пеня начисляться не будет,
- благотворительная помощь, предоставленная участникам боевых действий и лицам, которые проживают на территории боевых действий, не облагается НДФЛ,
- НДФЛ не облагается вся нецелевая благотворительная помощь, которая представляется пострадавшим вследствие вооруженной агрессии РФ,
- НДС за товары, которые были уничтожены во время войны или переданы на нужды обороны, не выплачивается,
- на время военного положения предоставление электронных сервисов и прием электронных документов от налогоплательщиков осуществляются в рабочие дни с 8 до 18 часов,
- на период до прекращения военного положения разрешается импорт и реализация табачных изделий без установленной маркировки, но с маркировкой в соответствии с требованиями ЕС,
- санкции за нарушение закона об РРО не применяются до завершения военного положения, кроме санкций за нарушение при продаже подакцизной продукции,
- упрощенцам 2-3 групп разрешается не платить ЕСВ за мобилизованных работников – эти суммы будут уплачены за счет госбюджета,
- на период военного положения и в течение 3 месяцев после его окончания штрафы и пеня по ЕСВ не применяются, а проверки не проводятся,
- на период ВП плюс 4 месяца убирается обязанность НБУ относить банки в категорию неплатежеспособных в случае уменьшения норматива достаточности капитала,
- предоставляется ряд послаблений по финмониторингу для банков на время ВП,
- на время ВП плюс 30 дней потребители освобождаются от ответственности перед кредитором за просрочку исполнения обязательств по договору о потребительском кредите,
- на время ВП плюс 30 дней запрещается взыскание имущества по ипотеке и выселение жильцов (не распространяется на новые ипотечные договоры).
Также документом предлагается внести изменения в Закон Украины "Об основных положениях принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Если изменения примут, то будет разрешена конфискация имущества не только у госкомпаний РФ, но и у других российских компаний, а также у граждан РФ.
Но не все так просто
Эксперты, опрошенные "Телеграфом", считают подготовленный законопроект неоднозначным – и это еще мягко сказано.
"В целом, ознакомившись с законопроектом, очень хочется послать Гетманцева вслед за русским кораблем, — говорит Даниил Монин. – Он может замыливать глаза чем угодно, но все его намерения довольно ясно выражены в переходных положениях".
Эксперт обращает внимание, что из пункта 52-2 подраздела 10, который раньше звучал как "установить мораторий на проведение документальных и фактических проверок" вычеркнули слово "фактических". Можно допустить, что глава Комитета под шумок реально планирует запустить фактические проверки в военное время, которые были заморожены на время ковида! И это уже, как говорится, ни в какие ворота (в ночь на 15 марта президент Владимир Зеленский уточнил, что речь идёт об отмене ВСЕХ проверок для бизнеса. Но эксперты недоумевают, почему тогда это не прописать в законопроекте — Ред.).
При этом, говорит Монин, на самом деле, вводя изменения в Налоговый Кодекс на время военного положения, не нужно изобретать велосипед. Все, что нужно было сделать – это либо снизить часть налогов, либо заморозить часть норм на время войны – в частности, отменить РРО.
Алексей Кущ добавляет: законопроект не решает главное: он никак не снижает налоговую нагрузку на фонд оплати труда (ФОТ) в период войны, которая сегодня составляет около 40%. А должна – до 10% кумулятивно. То есть в эти 10% должны вложиться и ЕСВ, и НДФЛ, и военный сбор. При этом для предприятий, которые платят зарплаты в простое нагрузка на ФОТ вообще должна быть нулевой.
"Кроме того, нужно остановить возмещение НДС и направить его в специальный фонд инфраструктурного развития, на дотации по ремонту пострадавших производств и инфраструктуры, — продолжает Кущ. – А также разрешить направлять прибыль без налогообложения на стабилизационные, благотворительные и капитальные цели".
А главное, что сегодня необходимо Украине – это реструктуризация всех госдолгов, внутренних и внешних. Без этого нашей экономике будет "выплыть" крайне тяжело.
Как сообщалось, 12 марта советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович обратился к проживающим в западной и центральной Украине гражданам с призывом поддерживать экономику на плаву, иначе из-за происходящей войны может случиться коллапс.