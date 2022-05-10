Україна отримає паливо через захід: скільки коштуватиме бензин

Паливо в Україну транспортуватимуть із Європи та США

Після численних обстрілів російськими військами підприємств критичної інфраструктури, зокрема й нафтопереробних підприємств, у країні виник дефіцит палива. Ситуація має виправитися незабаром, а ціна палива не стрибне вище 40-43 грн.

Як повідомила перший віце-прем’єр України та голова Мінекономіки Юлія Свириденко, у подоланні кризи допоможе Польща. За останній місяць через країну пройшли транзитом 60 тисяч тонн палива, за можливостей у понад 200 тисяч.

На спільному українсько-польському енергетичному форумі вдалося домовитися про практичні рішення. Зокрема, в Мінекономіки розраховують, що через сусідню країну транспортуватимуть паливо із США, німецьких, скандинавських та балтійських НПЗ. Україна також пообіцяла додаткові потужності для транспортування обсягів палива.

Для оперативності доставки синхронізували роботу "Укрзалізниці" та польської РКР. Американське та скандинавське паливо в Україну транспортуватиметься, зокрема через румунські та польські порти. У деяких із них збільшили години роботи для зростання пропускної спроможності.

Згідно з наявними даними, після початку постачання бензин має коштувати до 40 гривень за літр, а ціна дизельного палива не перевищувати 43 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що експерти наголошують — питання часто не в ціні, а в наявності бензину. Усунути дефіцит найближчим часом повністю не вдасться, але стабілізувати паливну сферу можна до кінця травня-початку червня. Нагадаємо, на багатьох заправках запровадили обмеження для відпустки бензину.