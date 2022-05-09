Як купити паливо в умовах дефіциту: талони, додатки та чорний ринок

Сьогодні в Україні є лише 3 способи купити паливо

Після масштабних ударів російських окупаційних військ по НПЗ і нафтобазах, в Україні почалася паливна криза, яку поки що не вдається подолати. Бензину і дизеля немає, а якщо і є, то трохи і відстояти в черзі за ним можна іноді по кілька годин.

"Телеграф" розбирався, як зараз функціонує ринок палива в країні, яким чином можна купити бензин і як не потрапити на вудку шахраїв.

Як купити бензин онлайн через програму

Можливість покупки палива онлайн – через мобільні додатки, введені насамперед для зручності клієнтів, з початком бойових дій та дефіциту стала основною, а часто й єдиною, можливістю придбати бензин.

Практично всі великі мережі АЗС в Україні давно отримали свої мобільні програми, які необхідно встановити на телефон, а користування ними максимально спрощено:

скачати та встановити додаток;

прив’язати щодо нього номер банківської картки;

здійснити купівлю палива за безготівковим розрахунком через картку;

приїхати на АЗС та заправитися.

"В умовах війни ми відмовилися від готівкового розрахунку за паливо, оскільки здійснювати інкасацію стало небезпечно, до того ж за правилами безпеки під час обстрілу персонал станції залишає її територію та йде в укриття, а каса залишається. Тому наша мережа перейшла на повністю безготівковий розрахунок", — пояснив "Телеграфу" директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

У "БРСМ-Нафта" ця програма називається БРСМ Plus, у мережі АЗС WOG це WOG PRIDE, а в мережі ОККО – віртуальний варіант картки клієнта Fishka.

Правда є у такого способу і мінус — додаток також дозволяє покупку палива лише в рамках лімітів, наприклад, для Fishka ОККО це від 15 до 30 літрів бензину, 50 літрів ДП для легкових і 100 літрів для вантажних авто, WOG — 20 літрів бензину, для "БРСМ-Нафта" 20 літрів бензину, до 50 літрів дизпалива та 30 літрів автогазу.

Останнє, втім, є неминучим наслідком дефіциту палива в країні: "ми б раді відпускати паливо без обмежень, але вважаємо, що у воєнний час його має вистачити всім, хай потроху", — пояснив Олександр Мельничук.

Паливні картки – купити тепер складніше

Альтернативою мобільним програмам можуть стати пластикові паливні карти та талони, власне вже згадана Fishka мережі ОККО одна з них, лише переведена для зручності у віртуальний формат.

Правда на відміну від мобільних додатків, мінусів у паливних карток та талонів, два – вже згаданий ліміт на паливо, і складніша процедура їх придбання.

Так, якщо раніше паливні картки ОККО можна було купити в додатку Приват24 через Приватбанк, то з початком війни банківська установа оголосила про зупинення їхнього продажу.

Самі ж паливні карти та талони можна купити тепер лише на офіційних мережах АЗС та їх сайтах, або в офісах компаній:

мережа ОККО — лише юридичні особи після укладення договору або карткою Fishka;

мережа АЗС KLO — у центральному офісі компанії в Києві (вул. Н. Трублаїні, 1б, з 09:00 до 13:00) за поточною вартістю за літр палива. Карти номіналом від 100 до 150 літрів мають термін дії 14 діб.

мережа "БРСМ-Нафта" — на сайті компанії через Департамент продажу талонів;

мережа WOG — купити можна тільки в регіональних представництвах, для фізосіб віртуальна карта Pride;

мережа Shell — пропонує картки на пальне, які можна купити за фіксованою ціною через Центри продажу Shell.

Стережіться купівель талонів з рук

В умовах дефіциту палива в Інтернеті з’явилося багато оголошень про продаж паливних карток та талонів, але фахівці не радять їх купувати, оскільки насправді це звичайні шахраї.

"У країні налічується вже сотні та тисячі випадків, коли покупці таких талонів з рук не змогли ними скористатися на АЗС, оскільки вони часто прострочені. Купити карти та талони, що діють, можна тільки у офіційних представників", — підкреслює представник "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук .

Що відбувається на чорному ринку

Нарешті, останнім способом придбати паливо є чорний ринок, який, за словами директора консалтингової фірми "Група А-95" Сергія Куюна, функціонує в країні за двома моделями:

- найбільш "відморожені" заправки, зазвичай поодинокі, що не входять до якихось мереж, просто ставлять цінник у 55-60 гривень і продають бензин;

- заправки деяких мереж пропонують покупку палива через додаток, в якому можна купити бензин без жодних обмежень за літражем, але за ціною 55-60 гривень.

Загалом, за словами експертів, деяке покращення ситуації з паливом по країні слід очікувати до кінця травня – початку червня, щоправда, і тоді можна буде говорити лише про зменшення дефіциту, а не повне наповнення ринку.