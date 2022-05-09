Как купить топливо в условиях дефицита: талоны, приложения и черный рынок

Сегодня в Украине есть всего 3 способа купить топливо

После масштабных ударов российских оккупационных войск по НПЗ и нефтебазам, в Украине начался топливный кризис, который пока не удается преодолеть. Бензина и дизеля нет, а если и есть, то немного и отстоять в очереди за ним можно иногда по несколько часов.

"Телеграф" разбирался, как сейчас функционирует рынок топлива в стране, каким образом можно купить бензин и как не попасться на удочку мошенников.

Как купить бензин онлайн через приложение

Возможность покупки топлива онлайн – через мобильные приложения, введенная прежде для удобства клиентов, с началом боевых действий и дефицита стала основной, а часто и единственной, возможностью приобрести бензин.

Практически все крупные сети АЗС в Украине давно обзавелись своими мобильными приложениями, которые необходимо установить на телефон, а пользование ими максимально упрощено:

скачать и установить приложение;

привязать к нему номер банковской карточки;

осуществить покупку топлива по безналичному расчету через карту;

приехать на АЗС и заправиться.

"В условиях войны мы отказались от наличного расчета за топливо, поскольку осуществлять инкассацию стало опасно, к тому же по правилам безопасности при обстреле персонал станции покидает ее территорию и уходит в укрытие, а касса остается. Поэтому наша сеть перешла на полностью безналичный расчет", — пояснил "Телеграфу" директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

В "БРСМ-Нафта" это приложение называется БРСМ Plus, в сети АЗС WOG это WOG PRIDE, а в сети ОККО – виртуальный вариант карты клиента Fishka.

Правда есть у такого способа и минус — приложение также разрешает покупку топлива лишь в рамках лимитов, например, для Fishka ОККО это от 15 до 30 литров бензина, 50 литров по ДТ для легковых и 100 литров для грузовых авто, WOG – 20 литров бензина, для "БРСМ-Нафта" 20 литров бензина, до 50 литров дизтоплива и 30 литров автогаза.

Последнее, впрочем, является неизбежным следствием дефицита топлива в стране: "мы бы рады отпускать топливо без ограничений, но считаем, что в военное время его должно хватить всем, пусть понемногу", — пояснил Александр Мельничук.

Топливные карты – купить теперь сложнее

Альтернативой мобильным приложениям могут стать пластиковые топливные карты и талоны, собственно уже упомянутая Fishka сети ОККО одна из них, только переведенная для удобства в виртуальный формат.

Правда в отличие от мобильных приложений, минусов у топливных карт и талонов, два – уже упомянутый лимит на топливо, и более сложная процедура их приобретения.

Так, если прежде топливные карты ОККО можно было купить в приложении Приват24 через Приватбанк, то с началом войны банковское учреждение объявило о приостановлении их продаж.

Сами же топливные карты и талоны можно купить теперь только на официальных сетях АЗС и их сайтах, или в офисах компаний:

сеть ОККО — только юридические лица после заключения договора или посредством карты Fishka;

сеть АЗС KLO — в центральном офисе компании в Киеве (ул. Н. Трублаини, 1б, с 09:00 до 13:00) по текущей стоимости за литр топлива. Карты номиналом от 100 до 150 литров имеют срок действия 14 суток

сеть "БРСМ-Нафта" — на сайте компании через Департамент продажи талонов;

сеть WOG — купить можно только в региональных представительствах, для физлиц виртуальная карта Pride;

сеть Shell — предлагает карточки на топливо, которые можно купить по фиксированной цене через Центры продажи Shell.

Остерегайтесь покупок талонов с рук

В условиях дефицита топлива в Интернете появилось много объявлений о продаже топливных карт и талонов, но специалисты не советуют их покупать, поскольку на деле это обычные мошенники.

"В стране насчитывается уже сотни и тысячи случаев, когда покупатели таких талонов с рук не смогли ими воспользоваться на АЗС, поскольку они часто просрочены. Купить действующие карты и талоны можно только у официальных представителей", — подчеркивает представитель "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

Что происходит на черном рынке

Наконец, последним способом обзавестись топливом является черный рынок, который, по словам директора консалтинговой фирмы "Группа А-95" Сергея Куюна, функционирует в стране по двум моделям:

- наиболее "отмороженные" заправки, обычно одиночные, не входящие в какие-то сети, просто ставят ценник в 55-60 гривен и продают бензин;

- заправки некоторых сетей предлагают покупку топлива через приложение, в котором можно купить бензин без всяких ограничений по литражу, но по цене в 55-60 гривен.

В целом, по словам экспертов, некоторое улучшение ситуации с топливом по стране следует ожидать к концу мая – началу июня, правда и тогда можно будет говорить лишь об уменьшении дефицита, а не полном наполнении рынка.