Украина получит топливо через запад: сколько будет стоить бензин

Топливо в Украину транспортировать будут из Европы и США

После многочисленных обстрелов российскими войсками предприятий критической инфраструктуры, в том числе и нефтеперерабатывающих предприятий, в стране возник дефицит топлива. Ситуация должна исправиться в скором времени, а цена топлива не скакнет выше 40-43 грн.

Как сообщила первый вице-премьер Украины и глава Минэкономики Юлия Свириденко, в преодолении кризиса поможет Польша. За последний месяц через страну прошли транзитом 60 тысяч тонн топлива, при возможностях в более 200 тысяч.

На совместном украино-польском энергетическом форуме удалось договориться о практических решениях. В частности, в Минэкономики рассчитывают, что через соседнюю страну будут транспортировать топливо из США, немецких, скандинавских и балтийских НПЗ. Украине также пообещали дополнительные мощности для транспортировки объемов топлива.

Для оперативности доставки синхронизировали работу "Укрзализныци" и польской РКР. Американское и скандинавское топливо в Украину будет транспортироваться, в том числе и через румынские и польские порты. В некоторых из них увеличили часы работы для роста пропускной способности.

Согласно имеющимся данным, после начала поставок бензин должен стоить до 40 гривен за литр, а цена дизельного топлива не превышать 43 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты отмечают — вопрос часто не в цене, а в наличии бензина. Устранить дефицит в ближайшее время полностью не удастся, но стабилизировать топливную сферу можно к концу мая-началу июня. Напомним, на многих заправках ввели ограничения для отпуска бензина.