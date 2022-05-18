Признают, что это мародерство: "Телеграф" раскрыл схему мошенничества с бензином

В Телеграмме появилась новая схема мошенничества с топливом, но ее участники прокололись на одной мелочи

Хотя во вторник, 17 мая, государство отказалось от регулирования цен на топливо, бензина и дизтоплива на заправках больше не стало. В обмен на отказ от регуляции рынка, Кабмин ограничил предельную стоимость бензина 52 и дизельного топлива — 58 гривнами (что, впрочем, тоже вызывает вопросы).

За последних три недели, когда в стране наблюдается жесткий дефицит топлива, мошенники придумали различные схемы по обману доверчивых украинцев. Одну из них раскрыл "Телеграф".

Топливо по 50 гривен по схеме наркозакладки

С началом топливного кризиса многие автовладельцы ушли в онлайн, объединяясь в группы, в которых можно было узнать где, у кого и по какой цене можно купить топливо. И вот в чатах и группах автовладельцев в Телеграмме начали появляться объявления о продаже бензина по 50 гривен за литр по схеме, которую ее изобретатели назвали "клад".

Организаторы пытаются соблюдать конспирацию

"Телеграф" связался с продавцами и выяснил, что покупатель обязуется заказать не менее 15 литров топлива по 50 гривен за литр и указывает улицу, где хотел бы получить топливо. В свою очередь продавец обещает в течение 2-3 часов привезти топливо и не далее 2 км от указанного адреса заложить "клад" с вожделенным бензином и прислать на телефон смс с описанием места где лежит "сокровище".

Минимальный заказ - 750 гривен

По сути указанная схема является точной копией механизма работы наркоторговцев, осуществляющих "закладки" наркотиков в украинских городах.

Но может быть ребята просто перемудрили с конспирацией, а сами работают честно?

750 гривен не считая канистры — арифметика кидалова

Настораживает уже сама цена предлагаемого бензина – 50 гривен за литр, при том что найти его сегодня по такой цене в том же Киеве задача фактически нереальная. Там, где можно получить топливо отстояв очередь в несколько сотен авто, купить его можно будет по цене от 45 до 70 гривен/литр. Так откуда у неизвестных дельцов может взяться бензин дешевле, чем у легальных продавцов?

Вполне себе посильный минимальный заказ, предлагаемый "продавцами" — 15 литров, эквивалентен всего 750 гривен и не отпугивает потенциальных покупателей, успокаивая их подозрительность – сумма ведь по сегодняшнему дню и ценам, небольшая.

Но главный аргумент в пользу мошенничества, в другом, они признаются, что топливо будет в канистре.

Главный прокол мошенников - канистру покупатель получает в подарок

Заметим, в последние дни канистры под бензин стали ТОП-объявлением на сервисе Olx.ua, где за 20-литровую емкость просят минимум 250 гривен, а кое-где 500-700, 1600 гривен и даже больше.

Канистра минимум 250 гривен

А теперь подведем арифметику – заказывая минимум 15 литров топлива по 50 гривен, вы находите их в емкости, стоимость которой составляет минимум 250 гривен, а на самом деле скорее всего еще больше. То есть за 15 литров топлива продавцы получают по сути всего 500 гривен.

Но есть тара и куда дороже

Возможно продавцы просто не считают так глубоко?

"Топливо (продаем — ред.) только кладом, сейчас это считается мародерством", — пишут в переписке лже-продавцы, фактически признавая, что занимаются нелегальной торговлей, в условиях войны обманывая своих соотечественников на таком стратегическом ресурсе.

Отметим, что представители власти уже признали, что отмена налога на топливо после начала российской агрессии была ошибкой и спровоцировала дефицит топлива с последующим ростом его цены. По мнению экспертов и властей столицы, топливо в Киеве появится ближе к концу мая, и позволит его не насытить рынок, то по крайней мере значительно снизить его дефицит. Помочь в этом должны масштабные поставки из Европы и США.