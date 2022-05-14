Когда появится бензин? В Киеве назвали новую дату

В первую очередь бензин и дизтопливо получают представители критической инфраструктуры

В скором времени дефицит топлива, с которым столкнулся Киев, должен исчезнуть. По словам замглавы Киевской городской госадминистрации Николая Поворозника, уже к концу мая столичные власти планируют разобраться с существующей проблемой нехватки бензина и дизеля.

Об этом чиновник заявил в субботу, 14 мая, в эфире национального телемарафона.

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Поворозник подчеркнул, что в столице ежедневно пытаются побыстрее закрыть вопрос быстрого доступа к топливу для всех желающих. Однако пока первоочередность остается за представителями критической инфраструктуры. Также бензин и дизель получают военнослужащие и представители ТРО — при предъявлении специальных окументов.

"Для всех остальных потребителей — это вопрос рынка, — говорит Николай Поворозник. — Я думаю, что неделя-две и все наладится".

По его подсчетам, к концу мая никакого дефицита топлива для автомобилей наблюдаться не должно. Также он подчеркнул, что многим ропщущим на ситуацию водителям стоит вспомнить постоянные обстрелы и бомбежки Киевщины, во время которых были уничтожено множество станций, где хранились нефтепродукты.

Сейчас же Украина активно занята поиском топлива в других странах. Как мы раньше писали, поставлять бензин и дизель украинцам вызвались несколько стран Запада. Стоит отметить, что нефтепродуктам прогнозируют небольшое повышение в цене.

Также "Телеграф" писал, сколько бензин в различных регионах нашей страны стоит сейчас.