Доходит до 100 гривен – где достать бензин в Украине и каковы цены в регионах

Найти бензин по рекомендованной правительством цене невозможно, а его стоимость в зависимости от региона может доходить до 100 гривен за литр

Топливный кризис в Украине до сих пор не решился — автовладельцы далеко не всегда могут найти топливо для своих авто, выстаивая в очередях по несколько часов. Не помогает и процедура онлайн-покупок, на которые в массе своей перешли отечественные сети АЗС.

Почем сегодня можно купить бензин в Украине разбирался "Телеграф".

Государство рекомендует не дороже 37 и 42 гривен за литр

Еще в 2021 году Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на топливо, рассчитываемое как средняя цена дизтоплива и бензина, к которой операторы рынка могли прибавлять предельную торговую надбавку.

После начала топливного кризиса предельная торговая надбавка на топливо была установлена в размере 7 гривен – для дизельного топлива, и 6,5 гривен – для бензинов.

С учетом средних цен на топливо установленных правительством 5 мая, на отечественных заправках можно покупать топливо по цене не дороже 37,69 гривен для бензина и 42,63 грн для дизельного топлива.

Однако на деле даже крупные сети АЗС продают свое топливо выше рекомендованных правительством цен.

Дешевле 40 гривен цен нет

Между тем как свидетельствуют данные мобильных приложений крупнейших сетей АЗС – WOG, ОККО и БРСМ-Нафта, стоимость самого дешевого из представленных в их продаже бензинов, А-92 Energy, составляет 41 гривну, что почти на 4 гривны или 10% выше рекомендованной государством цены.

Цены на топливо в мобильном приложении WOG

Дороже рекомендованной и цена на дизельное топливо, начинающееся с 46 гривен, а иногда доходящее и до 57 гривен, в зависимости от марки топлива.

Цены на АЗС сети ОККО

Самым дешевым топливом продолжает оставаться автогаз, чья минимальная цена составляет 31 гривну.

Цена на топливо в Украине – рекордсмены Интернет и Черновцы

Тем временем в соцсетях украинцы делятся данными о ценах на топливо в разных регионах страны, устраивая своеобразный флешмоб, иногда с публикацией фото ценников и чеков.

Так, в городе Бахмут на Донбассе, находящемся фактически на передовой 1 литр бензина стоит 65 гривен.

В прифронтовом Бахмуте бензин по 65 гривен

В Житомире его цена достигает 69 гривен за литр, в Тернопольской области – 75 гривен, а в Черновицкой и вовсе 80 гривен.

В Тернопольской области 75 гривен

В Интернете появляются объявления о продаже бензина с рук по 100 гривен за литр, правда, что это за топливо и не идет ли речь о мошенничестве, гарантировать не может никто.

Бензин по 100 гривен без очереди и без знака качества

В некоторых городах, таких как Черкассы, бензина в продаже нет вовсе, дизельное топливо стоит 68 гривен, а автогаз -35 гривен.

По словам экспертов улучшение ситуации с топливом в виде увеличения лимита на бензин в одно авто следует ожидать к концу мая, власти обещают устранение дефицита с помощью наращивания транзита топлива из Польши. По словам вице-премьер-министра, министра экономики Украины Юлии Свириденко, Польша может нарастить транзит топлива в Украину до 200 тысяч тонн в месяц и тем самым снять остроту топливного кризиса.