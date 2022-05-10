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Доходить до 100 гривень – де дістати бензин в Україні та які ціни в регіонах

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Роздобути бензин, як і раніше, залишається складним завданням Новина оновлена 10 травня 2022, 17:37
Роздобути бензин, як і раніше, залишається складним завданням

Знайти бензин за рекомендованою урядом ціною неможливо, а його вартість, залежно від регіону, може доходити до 100 гривень за літр.

Паливна криза в Україні досі не зникла — автовласники далеко не завжди можуть знайти паливо для своїх авто, вистоюючи в чергах кілька годин. Не допомагає і процедура онлайн-покупок, на які у масі своїй перейшли вітчизняні мережі АЗС.

За якими цинами сьогодні можна купити бензин в Україні розбирався "Телеграф".

Держава рекомендує не дорожче 37 та 42 гривень за літр

Ще у 2021 році Кабінет міністрів України запровадив державне регулювання цін на пальне, яке розраховується як середня ціна дизпалива та бензину, до якої оператори ринку могли додавати граничну торгову надбавку.

Після початку паливної кризи граничну торгову надбавку на паливо було встановлено у розмірі 7 гривень – для дизельного палива, та 6,5 гривень – для бензинів.

З урахуванням середніх цін на паливо встановлених урядом 5 травня, на вітчизняних заправках можна купувати паливо за ціною не дорожчою за 37,69 гривень для бензину та 42,63 грн для дизельного палива.

Проте насправді навіть великі мережі АЗС продають своє паливо вище за рекомендовані урядом ціни.

Дешевше 40 гривень цін немає

Тим часом як свідчать дані мобільних додатків найбільших мереж АЗС – WOG, ОККО та БРСМ-Нафта, вартість найдешевшого з представлених у їх продажу бензинів, А-92 Energy, становить 41 гривню, що майже на 4 гривні або 10% вище за рекомендовану державою ціну .

Ціни на паливо у мобільному додатку WOG
Ціни на паливо у мобільному додатку WOG

Дорожче за рекомендовану є і ціна на дизельне паливо, що починається з 46 гривень, а іноді доходить і до 57 гривень, залежно від марки палива.

Ціни на АЗС мережі ОККО
Ціни на АЗС мережі ОККО

Найдешевшим паливом продовжує залишатися автогаз, мінімальна ціна якого становить 31 гривню.

БРСМ-Нафта
БРСМ-Нафта

Ціна на пальне в Україні – рекордсмени Інтернет та Чернівці

Тим часом у соцмережах українці діляться даними про ціни на паливо у різних регіонах країни, влаштовуючи своєрідний флешмоб, іноді із публікацією фото цінників та чеків.

Так, у місті Бахмут на Донбасі, що знаходиться фактично на передовий 1 літр бензину, коштує 65 гривень.

У прифронтовому Бахмуті бензин по 65 гривень
У прифронтовому Бахмуті бензин по 65 гривень

У Житомирі його ціна сягає 69 гривень за літр, у Тернопільській області – 75 гривень, а у Чернівецькій – 80 гривень.

У Тернопільській області 75 гривень
У Тернопільській області 75 гривень

В Інтернеті з’являються оголошення про продаж бензину з рук по 100 гривень за літр, щоправда, що це за паливо і чи не йдеться про шахрайство, гарантувати не може ніхто.

Бензин по 100 гривень без черги та без знаку якості
Бензин по 100 гривень без черги та без знаку якості

У деяких містах, таких як Черкаси, бензину у продажу немає, дизельне паливо коштує 68 гривень, а автогаз — 35 гривень.

За словами експертів, поліпшення ситуації з паливом у вигляді збільшення ліміту на бензин в одне авто слід очікувати до кінця травня, влада обіцяє усунення дефіциту за допомогою нарощування транзиту палива з Польщі. За словами віце-прем’єр-міністра, міністра економіки України Юлії Свириденко, Польща може наростити транзит палива в Україну до 200 тисяч тонн на місяць і цим зняти гостроту паливної кризи.

Теги:
#Бензин #Паливо #АЗС #Дефіцит
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