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Свириденко: Паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Свириденко: Паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги Новина оновлена 10 травня 2022, 09:53

Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. Про це у Facebook повідомила віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко після завершення польсько-українського енергетичного форуму у Варшаві, присвяченого розв’язанню кризи, що склалася на паливному ринку України.

"Нам вдалось посадити за один стіл представників польського та українського бізнесу, а також логістичні підприємства і компанії, які керують паливною інфраструктурою. Це дозволило знайти практичні рішення для збільшення об’єму поставок у найближчий час", — підкреслила Свириденко.

Також вона додала, що до польського ресурсу є можливість додати нафтопродукти з США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту через Польщу.

Також на форумі обговорили можливість отримання додаткових обсягів пального від польських трейдерів і збільшення перевалки, зокрема через одну з провідних польських компаній PERN SA.

"Для збільшення відвантажень ми синхронізували графіки роботи АТ "Укрзалізниці" та польської PKP, які тепер в оперативному режимі можуть миттєво вирішувати проблемні питання. Тож очікуємо, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги", — підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, раніше міністерка повідомила про скасування Канадою усіх мит на українські товари на 12 місяців.

Теги:
#Економіка #Польща #Паливо #Свириденко
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