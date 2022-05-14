В Украине новая проблема с топливом: о чем предупреждают водителей

На заправках может появиться небезопасное топливо

Пока украинские авто и мотовладельцы ощутили нехватку топлива, его дороговизну и стоят в очередях на заправочных станциях, для них подготовили еще один неприятный "сюрприз". Есть риск того, что топливо не будет соответствовать стандартам качества.

Дефицит топлива и повышенная стоимость создают предпосылки для создания некачественного фальсификата. Глава консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире "Прайм-Тайм" отметил, что ранее к смешиванию подходили более ответственно и топливо, которое получалось, было более качественным.

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Чтобы повысить октановое число топлива, использовали российские и белорусские компоненты. На сейчас его смешивают с биоэтанолом. Он вызывает определенные проблемы — такое топливо нельзя хранить, а в худшем случае после заправки таким фальсификатом машине может понадобиться ремонт двигателя.

"На заправках сейчас появилось много альтернативного топлива, спиртосодержащего топлива — это все разновидности этого фальсификата", — отметил Куюн.

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Ранее "Телеграф" писал, что бороться с дефицитом топлива в Украине после российских обстрелов планируют с помощью поставок с запада. Стоимость топлива ожидают в районе 40-43 грн.

Тем временем сеть заправочных станций "Glusco", собственником которых считается задержанный нардеп Виктор Медведчук, Кабмин передал в управление госкомпании НАК "Нафтогаз".