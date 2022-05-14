Укр

В Украине новая проблема с топливом: о чем предупреждают водителей

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
440
Водителям рекомендуют быть внимательными
Водителям рекомендуют быть внимательными

На заправках может появиться небезопасное топливо

Пока украинские авто и мотовладельцы ощутили нехватку топлива, его дороговизну и стоят в очередях на заправочных станциях, для них подготовили еще один неприятный "сюрприз". Есть риск того, что топливо не будет соответствовать стандартам качества.

Дефицит топлива и повышенная стоимость создают предпосылки для создания некачественного фальсификата. Глава консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире "Прайм-Тайм" отметил, что ранее к смешиванию подходили более ответственно и топливо, которое получалось, было более качественным.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Чтобы повысить октановое число топлива, использовали российские и белорусские компоненты. На сейчас его смешивают с биоэтанолом. Он вызывает определенные проблемы — такое топливо нельзя хранить, а в худшем случае после заправки таким фальсификатом машине может понадобиться ремонт двигателя.

"На заправках сейчас появилось много альтернативного топлива, спиртосодержащего топлива — это все разновидности этого фальсификата", — отметил Куюн.

Ранее "Телеграф" писал, что бороться с дефицитом топлива в Украине после российских обстрелов планируют с помощью поставок с запада. Стоимость топлива ожидают в районе 40-43 грн.

Тем временем сеть заправочных станций "Glusco", собственником которых считается задержанный нардеп Виктор Медведчук, Кабмин передал в управление госкомпании НАК "Нафтогаз".

Теги:
#Бензин #Топливо #Качество