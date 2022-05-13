Правительство Украины придумало, что делать с "заправками Медведчука": подробности

Речь о передаче 172 заправок

Кабинет министров решил передать 172 заправки Glusco, владельцем которых считается задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук, в управление государственной компании НАК "Нафтогаз".

Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы россии и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", — отметил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, речь о передаче в управление "Нафтогаза" 172 заправок Glusco. Премьер-министр добавил, что это решение поможет в преодолении дефицита горючего.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Украина должна установить полную энергетическую независимость.

Справка: Сеть автозаправок Glusco связывали с нардепом Виктором Медведчуком, подозреваемым в государственной измене. В июле 2021 года появилась информация, что сеть выкупает одна из дочерних фирм азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR, зарегистрированной на Кипре. Однако в самой компании тогда заявили, что окончательного решения о покупке ею сети заправок в Украине еще нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с началом войны в Украине представители АЗС Glusko призвали власти забрать из заправок топливо для нужд украинских защитников вместе с бензовозами.