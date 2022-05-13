Уряд України придумав, що робити із "заправками Медведчука": подробиці

Мова про передачу 172 заправок

Кабінет міністрів вирішив передати 172 заправки Glusco, власником яких вважається затриманий СБУ нардеп Віктор Медведчук, в управління державної компанії НАК "Нафтогаз".

Про це у п'ятницю, 13 травня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців", — зазначив Шмигаль.

За словами Шмигаля, мова про передачу в управління "Нафтогазу" 172 заправок Glusco. Прем'єр-міністр додав, що це рішення допоможе в подоланні дефіциту пального.

Крім того, Шмигаль наголосив, що Україна має встановити повну енергетичну незалежність.

Довідка: Мережу автозаправок Glusco пов’язували із нардепом Віктором Медведчуком, якого підозрюють у державній зраді. У липні 2021 року з'явилася інформація, що мережу викуповує одна з дочірніх фірм азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR, яка зареєстрована. Проте у самій компанії тоді заявили, що остаточного рішення щодо купівлі нею мережі заправок в Україні на ще немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з початком війни в Україні представники АЗС Glusko закликали владу забрати із заправок паливо для потреб українських захисників разом із бензовозами.