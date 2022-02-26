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На Socar будуть безкоштовно заправляти "швидкі" та авто рятувальників, а Glusco передала все паливо та бензовози на потреби армії.

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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На заправках безкоштовно даватимуть паливо "швидким" та ДСНС Новина оновлена 26 лютого 2022, 21:20
На заправках безкоштовно даватимуть паливо "швидким" та ДСНС

Азербайджан допоможе українським лікарям та рятувальникам.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим на тлі повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни.

Про це він повідомив у Твіттері.

За його словами, всі заправки азербайджанської державної нафтопереробної компанії SOCAR надаватимуть безкоштовне паливо для автомобілів "швидкої допомоги" та рятувальних служб.

Крім того, Зеленський написав, що вночі Азербайджан відправить в Україну літак із медикаментами.

Водночас головний керуючий директор мережі АЗС Glusko Віталій Вандич звернувся до влади із закликом забрати із заправок паливо для потреб українських захисників разом із бензовозами.

Як повідомлялося раніше, світ продовжує надавати підтримку захисникам України. Зокрема, Німеччина зняла заборону на постачання своєї зброї для потреб ЗСУ, а також повідомила про те, що незабаром буде передано першу партію протитанкових комплексів та зенітних ракет.

Увечері 25 лютого велика партія боєприпасів та зброї прибула з Польщі.

У США тим часом роздумують над запровадженням санкцій проти центробанку РФ, що може взагалі обвалити рубль.

Крім того, вже вісім європейських країн оголосили про закриття свого повітряного простору для російських літаків, що вже ускладнило авіасполучення між Калінінградською областю та іншою частиною країни.

Теги:
#Україна #Росія #Азербайджан #Ільхам Алієв #Володимир Зеленський
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