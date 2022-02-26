На Socar будут бесплатно заправлять "скорые" и авто спасателей, а Glusco передала все топливо и бензовозы на нужды армии
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Азербайджан поможет украинским врачам и спасателям.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на фоне полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну.
Об этом он сообщил в Твиттер.
По его словам, все заправки азербайджанской государственной нефтеперерабатывающей компании SOCAR будут предоставлять бесплатное топливо для автомобилей "скорой помощи" и спасательных служб.
Кроме того, Зеленский написал, что ночью Азербайджан отправит в Украину самолет с медикаментами.
Вместе с тем главный управляющий директор сети АЗС Glusko Виталий Вандич обратился к властям с призывом забрать с заправок топливо для нужд украинских защитников вместе с бензовозами.
Как сообщалось ранее, мир продолжает оказывать поддержку защитникам Украины. В частности, Германия сняла запрет на поставки своего оружия для нужд ВСУ, а также сообщила о том, что вскоре будет передана первая партия противотанковых комплексов и зенитных ракет.
Вечером 25 февраля большая партия боеприпасов и оружия прибыла из Польши.
В США тем временем раздумывают над введением санкций против центробанка РФ, что может и вовсе обвалить рубль.
Кроме того, уже восемь европейских стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов, что уже усложнило авиасообщением между Калининградской областью и остальной частью страны.
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