Укр

На Socar будут бесплатно заправлять "скорые" и авто спасателей, а Glusco передала все топливо и бензовозы на нужды армии

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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На заправках будут бесплатно давать топливо "скорым" и ГСЧС Новость обновлена 26 февраля 2022, 21:20
На заправках будут бесплатно давать топливо "скорым" и ГСЧС

Азербайджан поможет украинским врачам и спасателям.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на фоне полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну.

Об этом он сообщил в Твиттер.

По его словам, все заправки азербайджанской государственной нефтеперерабатывающей компании SOCAR будут предоставлять бесплатное топливо для автомобилей "скорой помощи" и спасательных служб.

Кроме того, Зеленский написал, что ночью Азербайджан отправит в Украину самолет с медикаментами.

Вместе с тем главный управляющий директор сети АЗС Glusko Виталий Вандич обратился к властям с призывом забрать с заправок топливо для нужд украинских защитников вместе с бензовозами.

Как сообщалось ранее, мир продолжает оказывать поддержку защитникам Украины. В частности, Германия сняла запрет на поставки своего оружия для нужд ВСУ, а также сообщила о том, что вскоре будет передана первая партия противотанковых комплексов и зенитных ракет.

Вечером 25 февраля большая партия боеприпасов и оружия прибыла из Польши.

В США тем временем раздумывают над введением санкций против центробанка РФ, что может и вовсе обвалить рубль.

Кроме того, уже восемь европейских стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов, что уже усложнило авиасообщением между Калининградской областью и остальной частью страны.

Теги:
#Украина #Россия #Азербайджан #Ильхам Алиев #Владимир Зеленский
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