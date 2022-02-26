Укр

У России отобрали еще кусок европейского неба: в Калининград теперь облетать через огромный крюк

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
1643
Авиасообщение между Калининградом и остальной Россией усложнено Новость обновлена 26 февраля 2022, 20:05
Авиасообщение между Калининградом и остальной Россией усложнено

Небо закрыли уже восемь европейских стран

На фоне начала российского вторжения в Украину, ряд стран Европы принял решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов РФ, из-за чего авиасообщение между основной частью страны и Калининградской областью стало осложнено.

Об этом пишет Ассоциация туроператоров России.

Для российских авиакомпаний проблемой стало то, что воздух был закрыт странами Балтии, а также Польшей, что привело к тому, что попасть в Калининградскую область через Беларусь стало невозможным. Таким образом, ближайший маршрут теперь пролегает через нейтральные воды Балтийского моря.

Согласно подсчетам представителей местного аэропорта, теперь рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться в среднем на 20-30 минут дольше, а в Москву — на час.

Ранее 26 февраля о закрытии воздушного пространства для авиаперевозчиков из РФ объявили власти Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Также аналогичные решения приняли Польша, Чехия и Болгария. А позже к ним присоединилась и Словения.

Как сообщалось ранее, Украина продолжает оказывать сопротивление вторжению российской армии уже в течение 55 часов, а оккупанты, согласно официальным данным, за это время успели потерять убитыми более 3000 человек личного состава.

Теги:
#Украина #Россия #Вторжение
Бранденбургские ворота в Германии на днях подсветили в цвета Украины
Политика
Германия передумала по поводу вооружения для Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Бранденбургские ворота в Германии на днях подсветили в цвета Украины
Германия передумала по поводу вооружения для Украины
Дата публикации
Категория
Самые первые российские пленные в Украине
Отец оккупанта, попавшего в плен в Украине: "Почему сыновья олигархов не служат?"
Дата публикации
Категория
Военные РФ бьют по мирным гражданам
На трассе Изюм-Харьков войска РФ обстреляли пассажирский автобус: есть погибший, много раненых
Дата публикации
Категория
Дорожные знаки по всей стране будут демонтированы
Запутать оккупанта - "Укравтодор" демонтирует дорожные указатели
Дата публикации
Категория
Российские военные
На Ровенщине за каждого убитого оккупанта платят 50$