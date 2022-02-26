У России отобрали еще кусок европейского неба: в Калининград теперь облетать через огромный крюк

Небо закрыли уже восемь европейских стран

На фоне начала российского вторжения в Украину, ряд стран Европы принял решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов РФ, из-за чего авиасообщение между основной частью страны и Калининградской областью стало осложнено.

Об этом пишет Ассоциация туроператоров России.

Для российских авиакомпаний проблемой стало то, что воздух был закрыт странами Балтии, а также Польшей, что привело к тому, что попасть в Калининградскую область через Беларусь стало невозможным. Таким образом, ближайший маршрут теперь пролегает через нейтральные воды Балтийского моря.

Согласно подсчетам представителей местного аэропорта, теперь рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться в среднем на 20-30 минут дольше, а в Москву — на час.

Ранее 26 февраля о закрытии воздушного пространства для авиаперевозчиков из РФ объявили власти Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Также аналогичные решения приняли Польша, Чехия и Болгария. А позже к ним присоединилась и Словения.

Как сообщалось ранее, Украина продолжает оказывать сопротивление вторжению российской армии уже в течение 55 часов, а оккупанты, согласно официальным данным, за это время успели потерять убитыми более 3000 человек личного состава.