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У Росії відібрали ще шматок європейського неба: до Калінінграда тепер облітати через величезний гачок

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Авіасполучення між Калінінградом та рештою Росії ускладнене Новина оновлена 26 лютого 2022, 20:05
Авіасполучення між Калінінградом та рештою Росії ускладнене

Небо закрили вже вісім європейських країн

На тлі початку російського вторгнення в Україну низка країн Європи прийняла рішення закрити свій повітряний простір для літаків РФ, через що авіасполучення між основною частиною країни та Калінінградською областю стало ускладненим.

Про це пише Асоціація туроператорів Росії.

Для російських авіакомпаній проблемою стало те, що повітря було закрито країнами Балтії, а також Польщею, що призвело до того, що потрапити до Калінінградської області через Білорусь стало неможливим. Таким чином, найближчий маршрут тепер пролягає через нейтральні води Балтійського моря.

Згідно з підрахунками представників місцевого аеропорту, тепер рейси до Санкт-Петербурга будуть виконуватися в середньому на 20-30 хвилин довше, а до Москви — на годину.

Раніше 26 лютого про закриття повітряного простору для авіаперевізників з РФ оголосила влада Естонії, Латвії, Литви та Румунії. Також аналогічні рішення ухвалили Польща, Чехія та Болгарія. А пізніше до них приєдналася і Словенія.

Як повідомлялося раніше, Україна продовжує чинити опір вторгненню російської армії вже протягом 55 годин, а окупанти, згідно з офіційними даними, за цей час встигли втратити вбитими понад 3000 осіб особового складу.

Теги:
#Україна #Росія #Вторгнення
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