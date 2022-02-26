Німеччина передумала щодо озброєння для України

Героїзм українців переконав німців?

У суботу, 26 лютого, на третій день війни Росії з Україною Німеччина погодилася відправити в Україну озброєння, зокрема з Нідерландів.

Про це повідомляє telegram-канал NEXTA Livе.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дозволив країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва в Україну. Таким чином, 400 протитанкових одиниць зброї будуть доставлені в Україну з Нідерландів найближчим часом. Раніше німці категорично відмовлялися постачати озброєння Україні, обмежуючись щодо російського режиму лише санкціями.

Додамо, 26 лютого німців вдалося переконати й у питанні щодо відключення Росії від SWIFT. Додамо, що питання з відключенням РФ від SWIFT вже вирішено.

Під час бойових дій на всій території України росіяни здаються в полон, розповідаючи, що "їхали на навчання". Мирні українці також зазнають втрат, зокрема внаслідок авіаудару по прилеглому до Маріуполя селищу Сартана постраждали троє людей, а в Одесі 26 лютого прогриміли потужні вибухи.

Раніше глава ДПСУ заявив своїм білоруським колегам, що вони не гідні називати себе прикордонниками.