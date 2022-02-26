Рус

Німеччина передумала щодо озброєння для України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2373
Бранденбурзькі ворота в Німеччині днями підсвітила у кольори України Новина оновлена 26 лютого 2022, 19:12
Бранденбурзькі ворота в Німеччині днями підсвітила у кольори України

Героїзм українців переконав німців?

У суботу, 26 лютого, на третій день війни Росії з Україною Німеччина погодилася відправити в Україну озброєння, зокрема з Нідерландів.

Про це повідомляє telegram-канал NEXTA Livе.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дозволив країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва в Україну. Таким чином, 400 протитанкових одиниць зброї будуть доставлені в Україну з Нідерландів найближчим часом. Раніше німці категорично відмовлялися постачати озброєння Україні, обмежуючись щодо російського режиму лише санкціями.

Додамо, 26 лютого німців вдалося переконати й у питанні щодо відключення Росії від SWIFT. Додамо, що питання з відключенням РФ від SWIFT вже вирішено.

Під час бойових дій на всій території України росіяни здаються в полон, розповідаючи, що "їхали на навчання". Мирні українці також зазнають втрат, зокрема внаслідок авіаудару по прилеглому до Маріуполя селищу Сартана постраждали троє людей, а в Одесі 26 лютого прогриміли потужні вибухи.

Раніше глава ДПСУ заявив своїм білоруським колегам, що вони не гідні називати себе прикордонниками.

Теги:
#Україна #Німеччина #Росія #Війна з Росією
Бранденбурзькі ворота в Німеччині днями підсвітила у кольори України
Політика
Німеччина передумала щодо озброєння для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Бранденбурзькі ворота в Німеччині днями підсвітила у кольори України
Німеччина передумала щодо озброєння для України
Дата публікації
Категорія
Найперші російські полонені в Україні
Батько окупанта, який потрапив у полон в Україні: "Чому сини олігархів не служать?"
Дата публікації
Категорія
Військові РФ б’ють за мирними громадянами
На трасі Ізюм-Харків війська РФ обстріляли пасажирський автобус: є загиблий, багато поранених
Дата публікації
Категорія
Дорожні знаки по всій країні будуть демонтовані
Заплутати окупанта — "Укравтодор" демонтує дорожні знаки
Дата публікації
Категорія
На Рівненщині за кожного вбитого окупанта платять 50$
На Рівненщині за кожного вбитого окупанта платять 50$