"Будьте прокляты, твари!": глава ДПСУ написав Білорусі, яка воює проти України разом з Росією
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Глава ДПСУ також заявив своїм білоруським колегам, що вони не гідні називати себе прикордонниками.
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав білоруському колезі емоційний лист, у якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України так само, як і Росія.
Знімок листа Дейнеко опублікував у Facebook.
"З перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не тільки з території Росії, але й країни, що перетворилася на сателіт РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет та інших засобів на території РБ", — написав Дейнеко.
Свій лист Дейнеко надіслав керівнику білоруських прикордонників, супроводживши його такими словами:
Знайте! МЫ ПОБЕДИМ
БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!!!
С ПРЕЗРЕНИЕМ!
Глава ДПСУ також заявив своїм білоруським колегам, що вони не гідні називати себе прикордонниками.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.