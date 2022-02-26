"Будьте прокляты, твари!": глава ДПСУ написав Білорусі, яка воює проти України разом з Росією

Глава ДПСУ також заявив своїм білоруським колегам, що вони не гідні називати себе прикордонниками.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав білоруському колезі емоційний лист, у якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України так само, як і Росія.

Знімок листа Дейнеко опублікував у Facebook.

"З перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не тільки з території Росії, але й країни, що перетворилася на сателіт РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет та інших засобів на території РБ", — написав Дейнеко.

Свій лист Дейнеко надіслав керівнику білоруських прикордонників, супроводживши його такими словами:

Знайте! МЫ ПОБЕДИМ

БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!!!

С ПРЕЗРЕНИЕМ!

Глава ДПСУ також заявив своїм білоруським колегам, що вони не гідні називати себе прикордонниками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.