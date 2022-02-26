Рус

"Будьте прокляты, твари!": глава ДПСУ написав Білорусі, яка воює проти України разом з Росією

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
380
Українські прикордонники хоробро захищають наші кордони Новина оновлена 26 лютого 2022, 14:30
Українські прикордонники хоробро захищають наші кордони

Глава ДПСУ також заявив своїм білоруським колегам, що вони не гідні називати себе прикордонниками.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав білоруському колезі емоційний лист, у якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України так само, як і Росія.

Знімок листа Дейнеко опублікував у Facebook.

"З перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не тільки з території Росії, але й країни, що перетворилася на сателіт РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет та інших засобів на території РБ", — написав Дейнеко.

Свій лист Дейнеко надіслав керівнику білоруських прикордонників, супроводживши його такими словами:

Знайте! МЫ ПОБЕДИМ

БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!!!

С ПРЕЗРЕНИЕМ!

Глава ДПСУ також заявив своїм білоруським колегам, що вони не гідні називати себе прикордонниками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Вибухи в Одесі були чутні у центрі міста
Україна
В Одесі пролунали сильні вибухи
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вибухи в Одесі були чутні у центрі міста
В Одесі пролунали сильні вибухи
Дата публікації
Категорія
Плаче і просить про помилування: відео "грізного кадировця" у полоні українців Вторгнення Росії - до мережі потрапило відео допиту кадировця
Плаче і просить про помилування: відео "грізного кадировця" у полоні українців Вторгнення Росії - до мережі потрапило відео допиту кадировця
Дата публікації
Категорія
Денис Монастирський
"Ми просто знаходимо їх і в ** буємо": Монастирський не стримався і розповів, як вони знищують окупантів
Дата публікації
Категорія
Окупанти обстріляли дитсадок, поки там знаходилися діти
Померла 7-річна дівчинка, поранена під час обстрілу дитсадка в Охтирці
Дата публікації
Категорія
Російські війська продовжують атакувати Україну
Війна - день 3: хроніки боротьби за Україну (оновлюється)