Німеччина сказала, чи дасть зброю Україні

У ФРН вирішили обійтися санкціями

У Німеччині заявили, що не передаватимуть зброю Україні, навіть попри початок повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє DW, про це заявив глава Мінеконміки країни Роберт Хабек.

"Ми не постачатимемо зброю", — сказав він.

Натомість він повідомив про запровадження жорсткого пакета санкцій проти Росії, який буде ухвалено ЄС та США. Серед них заходи проти промислового та фінансового секторів, крім того, він заявив, що ці санкції ускладнять доступ до ринків Євросоюзу та Сполучених Штатів.

За словами Хабека, обмежувальні заходи торкнуться і німецької економіки. Втім, він зазначає, що це ціна, яку їм доведеться сплатити за мир.

Як повідомлялося раніше, Німеччина вже зупинила сертифікацію газопроводу "Північний потік 2", як відповідь за визнання Росією т.зв. "ЛДНР". Таким чином, він більше не зможе бути введеним в експлуатацію.

Нагадаємо, санкції проти Росії вже запровадила Великобританія. Зокрема вона зупинила експорт високотехнологічної продукції, а також ввела обмеження проти банку "ВТБ" та компанії "Аерофлот".

У ЄС же раніше пообіцяли вдарити "по стратегічних галузях російської економіки" та заблокувати доступ до ключових технологій.