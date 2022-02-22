Німеччина завдає удару по Росії: Шольц зробив заяву

Рішення було ухвалено після того, як Росія вирішила визнати так звані "ЛДНР".

Німеччина завдає санкційного удару — в країні зупинили процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Без цього він може почати експлуатуватися.

Про це заявило видання "SPIEGEL". За їхньою інформацією, після заяви про призупинення процесу від німецького канцлера Олафа Шольца Мінекономіки країни вже зробило це.

Це сталося через те, що Росія визнала "незалежність" окупованих регіонів на сході України.

Сертифікація "Північного потоку-2", який РФ добудувала ще у вересні, відбувалася з труднощами через нюанси законодавства Європейського союзу. Його важливість для України полягає в тому, що газопровід в обхід нашої країни можуть використовувати як важіль економічного тиску. Транзит газу українською територією українські чиновники раніше називали одним з факторів стримування агресії Росії.

За даними видання, глава німецького Мінекономіки Роберт Хабек доручив відкликати початковий позитивний сертифікат щодо безпеки постачання природного газу до Німеччини. Хабек, який також обіймає посаду віцеканцлера, вже висловлювався про те, що газопровід є "геополітичною помилкою". Як зазначається у публікації, вивчати ризики для постачання через події на сході України Мінекономіки планує найближчими тижнями.

Як раніше писав "Телеграф", на визнання Путіним так званих "ЛНР-ДНР" вже відреагували у світовій спільноті, назвавши його порушенням міжнародного права і закликавши ввести санкції. Про санкційну підтримку України вже оголосили у Білому домі. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що санкції проти РФ повинні включати повну зупинку сертифікації "Північного потоку-2".