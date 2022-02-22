Германия наносит удар по России: Шольц сделал заявление

Решение было принято после того, как Россия решила признать так называемые "ЛДНР".

Германия наносит санкционный удар — в стране остановили процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". Без этого он не может начать эксплуатироваться.

Об этом заявило издание "SPIEGEL". По их информации, после заявления о приостановке процесса от немецкого канцлера Олафа Шольца, Минэкономики страны уже сделало это.

Это произошло вследствие того, что Россия признала "независимость" оккупированных регионов на востоке Украины.

Сертификация "Северного потока-2", который РФ достроила еще в сентябре, проходила с трудностями из-за нюансов законодательства Европейского союза. Его важность для Украины заключается в том, что газопровод в обход нашей страны могут использовать как рычаг экономического давления. Транзит газа по украинской территории украинские чиновники ранее называли одним из факторов сдерживания агрессии России.

По данным издания, глава немецкого Минэкономики Роберт Хабек поручил отозвать первоначальный положительный сертификат о безопасности поставок природного газа в Германию. Хабек, который также занимает и должность вице-канцлера, уже высказывался о том, что газопровод является "геополитической ошибкой". Как отмечается в публикации, изучать риски для поставок из-за событий на востоке Украины Минэкономики планирует в ближайшие недели.

Как ранее писал "Телеграф", на признание Путиным так называемых "ЛНР-ДНР" уже отреагировали в мировом сообществе назвав его нарушением международного права и призвав ввести санкции. О санкционной поддержке Украины уже объявили в Белом доме. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что санкции против РФ должны включать полную остановку сертификации "Северного потока-2".