В Одесі пролунали сильні вибухи
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Вибухи були чутні у різних районах міста
В Одесі очевидці повідомляють про сильні вибухи. Декілька вибухів було чутно у різних районах міста.
Про це повідомляє Одеса INFO. Також це підтверджує агентство УНІАН.
Водночас наголошується, що, швидше за все, ці вибухи — робота української ППО.
"Це працює наше ППО С-300. Нагадаємо, зараз у Южному повітряна тривога. Швидше за все, наші захисники відображають наліт у цьому напрямку", — наголошується в повідомленні.
Тим часом інше українське місто — Миколаїв зараз готується до кругової оборони. У місті планують зводити барикади.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.