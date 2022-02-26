В Одесі пролунали сильні вибухи

Вибухи були чутні у різних районах міста

В Одесі очевидці повідомляють про сильні вибухи. Декілька вибухів було чутно у різних районах міста.

Про це повідомляє Одеса INFO. Також це підтверджує агентство УНІАН.

Водночас наголошується, що, швидше за все, ці вибухи — робота української ППО.

"Це працює наше ППО С-300. Нагадаємо, зараз у Южному повітряна тривога. Швидше за все, наші захисники відображають наліт у цьому напрямку", — наголошується в повідомленні.

Тим часом інше українське місто — Миколаїв зараз готується до кругової оборони. У місті планують зводити барикади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.