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В Одесі пролунали сильні вибухи

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Вибухи в Одесі були чутні у центрі міста Новина оновлена 26 лютого 2022, 15:24
Вибухи в Одесі були чутні у центрі міста

Вибухи були чутні у різних районах міста

В Одесі очевидці повідомляють про сильні вибухи. Декілька вибухів було чутно у різних районах міста.

Про це повідомляє Одеса INFO. Також це підтверджує агентство УНІАН.

Водночас наголошується, що, швидше за все, ці вибухи — робота української ППО.

"Це працює наше ППО С-300. Нагадаємо, зараз у Южному повітряна тривога. Швидше за все, наші захисники відображають наліт у цьому напрямку", — наголошується в повідомленні.

Тим часом інше українське місто — Миколаїв зараз готується до кругової оборони. У місті планують зводити барикади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.

Вибухи в Одесі були чутні у центрі міста
Україна
В Одесі пролунали сильні вибухи
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Вибухи в Одесі були чутні у центрі міста
В Одесі пролунали сильні вибухи
Дата публікації
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