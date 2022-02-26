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Миколаїв готується до кругової оборони

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Миколаїв Новина оновлена 26 лютого 2022, 14:19
Миколаїв

У місті планують зводити барикади.

26 лютого Миколаїв готується відбити загрозу з боку російських окупантів, які вторглися до України напередодні.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає telegram-канал "Україна: оперативно".

Повідомляється, що Миколаїв найближчим часом готуватиметься до кругової оборони міста. Крім того, з боку Каховки є прорив із 12 танків, проте сили РФ поки що не заходять до міста. Кім зазначив, що Миколаїв має близько 5 годин на підготовку до оборони.

"Миколаїв готується до кругової оборони міста. З боку Каховки є прорив 12 танків, ще не заходять сили РФ. Кім також заявив, що, ймовірно, доведеться всередині міста будувати барикади, щоб не допустити ворога до деяких районів міста. Він зазначив, що у міста є 5 годин часу для підготовки", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого на Чернігівщині було розбито велику колону російської техніки, а в Києві збільшили комендантську годину. Крім того, у суботу в Житомирській області було збито російський літак.

Теги:
#Україна #Миколаїв #Росія #Війна з Росією
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