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У Києві збільшують час комендантської години: заява Кличка

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Люди ховаються у метро Новина оновлена 26 лютого 2022, 13:50
Люди ховаються у метро

Усі цивільні особи, що перебувають на вулиці в період комендантської години, вважатимуться диверсантами.

Через атаку російських окупантів у Києві продовжили комендантську годину з 17:00 до 08:00.

"Увага! Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00.

Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого. Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці", — повідомив мер.

Комендантська година введена у Києві з 24 лютого. До цього вона діяла із 22:00 до 7:00.

Нагадаємо, що в Києві та околицях вночі та вранці 26 лютого йшли інтенсивні бої. На ранок у Києві налічувалося понад три десятки людей, які постраждали від обстрілів окупантів.

У Солом’янському районі Києва стався обстріл житлового масиву, внаслідок чого один із снарядів потрапив у багатоповерхівку.

Раніше повідомлялося, що Київський метрополітен зупинив перевезення та працює як укриття.

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#Київ #Росія #Кличко
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