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У Києві в метро більше не їздять потяги – станції працюють у режимі укриття

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Метро Києва Новина оновлена 26 лютого 2022, 10:56
Метро Києва

Жодних транспортних перевезень метрополітен не здійснюватиме.

Через обстріл російських окупантів Київський метрополітен зупинив перевезення та працює як укриття.

"Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень не проводитиметься", — повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Кличко просить усіх залишатися в укритті чи вдома. Усі станції метро крім наземних (Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська та Лісова) не є укриттями.

Нагадаємо, що в Києві та околицях вночі та вранці 26 лютого йшли інтенсивні бої. На ранок у Києві налічувалося понад три десятки людей, які постраждали від обстрілів окупантів.

У Солом’янському районі Києва стався обстріл житлового масиву, внаслідок чого один із снарядів потрапив у багатоповерхівку.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, опублікував фото та закликав до повної ізоляції Росії.

Теги:
#Київ #Кличко #Метро
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