У Києві в метро більше не їздять потяги – станції працюють у режимі укриття
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 152
Жодних транспортних перевезень метрополітен не здійснюватиме.
Через обстріл російських окупантів Київський метрополітен зупинив перевезення та працює як укриття.
"Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень не проводитиметься", — повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.
Кличко просить усіх залишатися в укритті чи вдома. Усі станції метро крім наземних (Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська та Лісова) не є укриттями.
Нагадаємо, що в Києві та околицях вночі та вранці 26 лютого йшли інтенсивні бої. На ранок у Києві налічувалося понад три десятки людей, які постраждали від обстрілів окупантів.
У Солом’янському районі Києва стався обстріл житлового масиву, внаслідок чого один із снарядів потрапив у багатоповерхівку.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба, опублікував фото та закликав до повної ізоляції Росії.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-